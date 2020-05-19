«Взять и раздать всё, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, — такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант с привлечением части ресурсов на решение текущих задач», — сказал минувшей ночью Котяков в программе «Познер» на Первом канале .

Владимир Познер со ссылкой на «очень серьёзные источники» сообщил, что сейчас в ФНБ накоплено 12 триллионов 400 миллиардов рублей. Из них 4 триллиона в ценных бумагах, а 8,4 триллиона на счетах ЦБ, т. е. они ликвидны. «Каждому россиянину можно было бы дать около 54 тысяч рублей», — подсчитал журналист. Министр спорить с цифрами не стал, но пояснил, что сейчас власти России оказывают «комбинированную помощь» нуждающимся гражданам и предприятиям.

«Если мы посмотрим на тот объём финансовых ресурсов, который сейчас вливается в виде социальной поддержки населения, то это около 570 миллиардов рублей. Если мы посмотрим, что выделяется на поддержку предприятий, — это около 1,5 триллионов. Каждая страна идёт своим путём. Кто-то идёт по пути выплат физическим лицам, не занимаясь сохранением трудовых коллективов, не занимаясь поддержкой предпринимательства, делая ставку исключительно на рыночные отношения. Мы же попытались сформировать комбинированный вариант. Часть ресурсов направляется на целевую поддержку граждан. А часть направляется в экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов», — пояснил Антон Котяков.



После этого Владимир Познер напомнил про 22 миллиона россиян, которые фактически живут за чертой бедности, и уточнил, обсуждался ли вопрос раздачи денег ФНБ именно этой категории граждан.

