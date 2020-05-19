FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
19.05.2020 10:10
14
Печать

«Раздать все — такой вариант не рассматривался». Правительство РФ не готово выплачивать россиянам средства из ФНБ

Правительство России не обсуждало идею массовой раздачи гражданам РФ средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил министр труда России Антон Котяков.

«Взять и раздать всё, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, — такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант с привлечением части ресурсов на решение текущих задач», — сказал минувшей ночью Котяков в программе «Познер» на Первом канале.

Фото: скриншот с сайта 1tv.ru

Владимир Познер со ссылкой на «очень серьёзные источники» сообщил, что сейчас в ФНБ накоплено 12 триллионов 400 миллиардов рублей. Из них 4 триллиона в ценных бумагах, а 8,4 триллиона на счетах ЦБ, т. е. они ликвидны. «Каждому россиянину можно было бы дать около 54 тысяч рублей», — подсчитал журналист. Министр спорить с цифрами не стал, но пояснил, что сейчас власти России оказывают «комбинированную помощь» нуждающимся гражданам и предприятиям.

«Если мы посмотрим на тот объём финансовых ресурсов, который сейчас вливается в виде социальной поддержки населения, то это около 570 миллиардов рублей. Если мы посмотрим, что выделяется на поддержку предприятий, — это около 1,5 триллионов. Каждая страна идёт своим путём. Кто-то идёт по пути выплат физическим лицам, не занимаясь сохранением трудовых коллективов, не занимаясь поддержкой предпринимательства, делая ставку исключительно на рыночные отношения. Мы же попытались сформировать комбинированный вариант. Часть ресурсов направляется на целевую поддержку граждан. А часть направляется в экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов», — пояснил Антон Котяков.

После этого Владимир Познер напомнил про 22 миллиона россиян, которые фактически живут за чертой бедности, и уточнил, обсуждался ли вопрос раздачи денег ФНБ именно этой категории граждан.

«По структуре бедности 80 % из числа бедных — это семьи с детьми. Единовременной выплатой, которая сейчас сформирована (10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. — Прим. ред.), мы, в принципе, попадаем в ту категорию граждан, которая сегодня является наиболее нуждающейся в финансовой помощи. Взять из ФНБ часть ресурсов? Я уже не работаю в Министерстве финансов», — уточнил Котяков.

Ранее экономисты и политики неоднократно заявляли о необходимости прямых выплат населению России, сравнивая решения российских властей по поддержке с европейскими странами, где на старте пандемии гражданам выплачивались суммы, эквивалентные их заработкам за несколько месяцев.

Решение о выплатах на детей было принято 11 мая. После этого портал «Госуслуги», через который нужно подавать заявление, завис от вала обращений. В понедельник, 18 мая, премьер Михаил Мишустин заявил, что за неделю за этой помощью обратились 7 миллионов семей.

Фото: скриншот с сайта 1tv.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

Вашъ Хозяинъ
Раздать нельзя украсть. Поставь запятую в правильном месте!
ussr_5e4d4b41561db
посмотрите на жирную харю, он один сожрал бюджет 1 небольшого городка.... а их таких, этих тварей, миллион человек наберётся.... так нагло и непрекрыто лжет - мол они за сохранение трудовых коллективов и помощь бизнесу... на самом деле бизнесу НИКТО НЕ ПОМОГ, отсюда и увольнения и рост безработицы.... два месяца работы В МИНУС, ничего НЕ ЗАРАБАТЫВАЯ, и выплачивая при этом зар.плату всем сотрудникам из своего кармана, привело большинство компаний к УВОЛЬНЕНИЯМ, а часть к ЗАКРЫТИЮ, есть и те, кто будет БАНКРОТиться..... в итоге - УРОН ПО ЭКОНОМИКЕ реальный, УРОН ПО ЛЮДЯМ реальный, а ПОМОЩИ как НЕ БЫЛО, так И НЕТ... С лета начнутся всякого рода протестные акции недовольных безработных, которые будут подавляться полиции, которую ГосДУРА собирается наделить расширенными полномочиями... Армия могла бы помочь людям восстановить справедливость, но она уже давно не с народом... Единственный выход только один - уезжать из страны, в любое другое гос-во, в котором вы будете более защищены, чем тут
kuk-vasyusha
Это лицо российской экономики)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний