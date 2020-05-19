Цены на нефть растут пятый день подряд. Баррель Brent приближается к 35 долларам
Мировые цены на нефть растут пятый торговый день подряд на фоне новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов от 19 мая.
По состоянию на 8.33 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 34,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,35%, до 31,76 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем дорожали на 2,29%, до 32,55 доллара, пишет РИА Новости.
Во вторник биотехнологическая компания Moderna заявила о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.
В целом оптимизм на сырьевом рынке вызван тем, что компании сокращают объемы добычи, в то время как растет спрос, поскольку все большее количество стран ослабляют ограничения, введенные для остановки пандемии коронавируса.