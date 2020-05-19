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19.05.2020 08:44
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На Пулковском задержан таксист. При сдаче анализа он хотел обхитрить медиков и зачерпнул воды из унитаза

Серию происшествий с таксистами в Петербурге продолжил нетрезвый водитель, задержанный на Пулковском шоссе.

Как сообщает 19 мая «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», накануне около 22:30 на 13-м километре Пулковского шоссе инспекторы ОБ ДПС 1 ГИБДД остановили машину «Яндекс.Такси». Водитель, мужчина 1986 года рождения, показался им не вполне адекватным. Его отправили к медикам на освидетельствование, а он решил схитрить: вместо сдачи биоматериала зачерпнул воду из унитаза. Однако провести врачей не удалось.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Анализ показал, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Его оформили по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. Автомобиль увезли на спецстоянку.

Самое серьёзное вчерашнее происшествие с автомобилем «Яндекс.Такси» - это ДТП на Суворовском проспекте, у сквера имени Галины Старовойтовой. Там таксист на «КИА Рио» врезался в автобус, в «Шкоду», а затем сбил столб, который придавил насмерть мать троих детей. ДТП попало на видео. Возбуждено уголовное дело в отношении водителей и такси, и автобуса. Оба задержаны по статье 91 УПК РФ и помещены в СИЗО.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Ещё двоих мужчин на машинах «Яндекс.Такси» задержали за пьянку за рулём, причём один из них устроил ДТП в Пушкине, уехал и заявил, что автомобиль угнали.

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Комментарии (8)

260778831
А зачем Белый и Пушистый берет на работу дебилов?

Не потому-ли что дебилы дешевле?

На все остальное похоже им плевать.
260766821
Перевозками занимается не яндекс, а таксопарки. Яндекс не работает с физическими лицами-только с ООО и с ИП. Яндекс может только проверить вод.удостоверение, паспорт и свидетельство о регистрации. Этих дебилов поставляют таксопарки
jump
УБЕР , Яндекс.такси , Ситимобил , Гет.такси , Везет - финансовые пирамиды .
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