На Пулковском задержан таксист. При сдаче анализа он хотел обхитрить медиков и зачерпнул воды из унитаза
Серию происшествий с таксистами в Петербурге продолжил нетрезвый водитель, задержанный на Пулковском шоссе.
Как сообщает 19 мая «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», накануне около 22:30 на 13-м километре Пулковского шоссе инспекторы ОБ ДПС 1 ГИБДД остановили машину «Яндекс.Такси». Водитель, мужчина 1986 года рождения, показался им не вполне адекватным. Его отправили к медикам на освидетельствование, а он решил схитрить: вместо сдачи биоматериала зачерпнул воду из унитаза. Однако провести врачей не удалось.
Анализ показал, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Его оформили по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. Автомобиль увезли на спецстоянку.
Самое серьёзное вчерашнее происшествие с автомобилем «Яндекс.Такси» - это ДТП на Суворовском проспекте, у сквера имени Галины Старовойтовой. Там таксист на «КИА Рио» врезался в автобус, в «Шкоду», а затем сбил столб, который придавил насмерть мать троих детей. ДТП попало на видео. Возбуждено уголовное дело в отношении водителей и такси, и автобуса. Оба задержаны по статье 91 УПК РФ и помещены в СИЗО.
Ещё двоих мужчин на машинах «Яндекс.Такси» задержали за пьянку за рулём, причём один из них устроил ДТП в Пушкине, уехал и заявил, что автомобиль угнали.