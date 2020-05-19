МВД выступило против идеи ввести отдельную уголовную ответственность за социнженерию и фишинг
Министерство внутренних дел (МВД) не поддержало предложение включить в Уголовный кодекс технические составы преступлений, которые сейчас в нем отсутствуют, например: фишинг, склейку купюр, социальную инженерию, кражу сим-карт. Это следует из письма врио начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова в департамент информационной безопасности Минкомсвязи, копию которого 19 мая приводит РБК.
Введение уголовной ответственности по новым основаниям — это одно из предложений «Системы мер по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием методов социальной инженерии, фишинга и вредоносного ПО». Разработку таких мер предлагалось включить в план мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность», который реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая безопасность». Ответственным за эту работу должно было стать МВД.
Однако Войнов в письме предложил отказаться от создания системы мер, поскольку реализация мероприятия «приведет к выполнению МВД несвойственных функций и отвлечению личного состава органов внутренних дел от осуществления правоохранительной деятельности». В случае с кражей сим-карт сегодня уже предусмотрена уголовная ответственность, если стоимость похищенного имущества превышает 2,5 тыс. руб., а при более мелком — административная ответственность, пишет представитель МВД.
Также он отметил, что «социальная инженерия» по своей сути является способом хищения денежных средств с помощью получения доступа к паролям, банковским данным и другой конфиденциальной информации, а «фишинг» является разновидностью «социальной инженерии», в которой злоумышленник производит вредоносную рассылку от лица банка.
Поскольку эти методы кибератак являются способами хищений, то наказание на них регулируется статьями «Кража», «Мошенничество», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Мошенничество с использованием средств платежа», указал Юрий Войнов.