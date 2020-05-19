МВД выступило против идеи ввести отдельную уголовную ответственность за социнженерию и фишинг

Министерство внутренних дел (МВД) не поддержало предложение включить в Уголовный кодекс технические составы преступлений, которые сейчас в нем отсутствуют, например: фишинг, склейку купюр, социальную инженерию, кражу сим-карт. Это следует из письма врио начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова в департамент информационной безопасности Минкомсвязи, копию которого 19 мая приводит РБК.

Введение уголовной ответственности по новым основаниям — это одно из предложений «Системы мер по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием методов социальной инженерии, фишинга и вредоносного ПО». Разработку таких мер предлагалось включить в план мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность», который реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая безопасность». Ответственным за эту работу должно было стать МВД.

