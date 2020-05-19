Трамп рассказал, чем предохраняется от коронавируса

Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что он принимал гидроксихлорохин, препарат с недоказанной эффективностью при лечении COVID-19.

«О гидрокси говорят много хорошего. Много хорошего вышло. Вы будете удивлены тем, сколько людей его принимают », - сказал Трамп в Белом доме. «Я принимаю это, я принимаю это… Я принимаю это гидроксихлорохин, прямо сейчас».

