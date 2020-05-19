Трамп рассказал, чем предохраняется от коронавируса

Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что он принимал гидроксихлорохин, препарат с недоказанной эффективностью при лечении COVID-19.
«О гидрокси говорят много хорошего. Много хорошего вышло. Вы будете удивлены тем, сколько людей его принимают », - сказал Трамп в Белом доме. «Я принимаю это, я принимаю это… Я принимаю это гидроксихлорохин, прямо сейчас».
NEW: President Trump says has been taking hydroxychloroquine; says he consulted with White House physician.— NBC News (@NBCNews) May 18, 2020
In April, FDA warned against using hydroxychloroquine for coronavirus outside of hospitals; the malaria drug is unproven for fighting COVID-19. https://t.co/TXg9s0LOwd
Президент сказал, что он принимал препарат в течение «пары недель» и что его прописал врач Белого дома. FDA - регулятор рынка лекарств в США ранее выступил против его использования для COVID-19 вне больницы, из-за риска серьезных проблем с сердцем.
Трамп подчеркнул, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день. Анализы пока дают отрицательный результат.