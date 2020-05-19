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19.05.2020 00:33
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Трамп рассказал, чем предохраняется от коронавируса

Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что он принимал гидроксихлорохин, препарат с недоказанной эффективностью при лечении COVID-19.

«О гидрокси говорят много хорошего. Много хорошего вышло. Вы будете удивлены тем, сколько людей его принимают », - сказал Трамп в Белом доме. «Я принимаю это, я принимаю это… Я принимаю это гидроксихлорохин, прямо сейчас».

Президент сказал, что он принимал препарат в течение «пары недель» и что его прописал врач Белого дома. FDA - регулятор рынка лекарств в США ранее выступил против его использования для COVID-19 вне больницы, из-за риска серьезных проблем с сердцем.

Трамп подчеркнул, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день. Анализы пока дают отрицательный результат.

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