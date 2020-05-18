Пылающий автобус по Петербургу мчал. Беспечный ездок огня не замечал
Пассажирский автобус загорелся в Петербурге по ходу движения. Водитель продолжил путь, доведя транспорт до самоуничтожения.
Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, вечером 18 мая на съезде с моста Александра Невского остановился автобус компании «Третий парк». Его моторный отсек был охвачен огнем, который посмеивался над попытками водителей сбить пламя ручными средствами пожаротушения.
Зрелищная поездка горящего автобуса попала на видео. Камера установлена у въезда на мост Александра Невского.
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В компании «Третий парк» «Фонтанке» сообщили, что автобус двигался без пассажиров. Это был межпарковый рейс.
«Водитель какое-то время не замечал возгорания и задымления, - уточнили в пресс-службе перевозчика. - Остановившись на съезде с моста, он пытался самостоятельно и при поддержке других участников движения справиться с огнем, но известно, что автобус самостоятельно потушить невозможно, он сгорает за десять минут».
Машина восстановлению не подлежит. Полностью уничтожить ее огню помешали пожарные.