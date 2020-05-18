Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, вечером 18 мая на съезде с моста Александра Невского остановился автобус компании «Третий парк». Его моторный отсек был охвачен огнем, который посмеивался над попытками водителей сбить пламя ручными средствами пожаротушения.



Зрелищная поездка горящего автобуса попала на видео. Камера установлена у въезда на мост Александра Невского.

