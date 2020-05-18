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18.05.2020 22:15
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Америка поможет России 200 аппаратами ИВЛ

США передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Как 18 мая пишет РИА Новости со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного представителя администрации США, решение принял президент Дональд Трамп. Такой шаг должен стать «быстрой реализацией» его предложения помощи в ответ на просьбу Владимира Путина.

Первые 50 установок отправятся в Россию 20 мая, другие – 26 числа.

В понедельник о готовности помочь Москве справиться с COVID-19 также заявили власти Ирана. Представитель республики сообщил, что страна хотела бы «направить медицинские изделия» через границу.

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Комментарии (11)

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Nationalverrater_2
Цирк и движуха, норм. Тудымо - сюдымо клоуны толкают друг дружке цацки....."Трам..., тьфу - Паниковский у вас товар купит и вам его же и продаст.Но уже дороже!"
260778831
Видимо будут возвращены нами ранее поставленные.

Если утилизировать самим - тратиться надо, а так хоть какая-то польза.
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