Америка поможет России 200 аппаратами ИВЛ

США передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Как 18 мая пишет РИА Новости со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного представителя администрации США, решение принял президент Дональд Трамп. Такой шаг должен стать «быстрой реализацией» его предложения помощи в ответ на просьбу Владимира Путина.

Первые 50 установок отправятся в Россию 20 мая, другие – 26 числа.

В понедельник о готовности помочь Москве справиться с COVID-19 также заявили власти Ирана. Представитель республики сообщил, что страна хотела бы «направить медицинские изделия» через границу.