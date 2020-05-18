Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией и КНР. Москва «снисходительно улыбнулась»

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что компания Apple способствует «цензуре и притеснениям» со стороны России и Китая, но не хочет помогать работе правоохранительных органов Штатов. Такое заявление он сделал после отчёта о том, что корпорация не помогла специалистам получить данные стрелка, который в 2019 году открыл огонь на американской базе в порту Пенсакола.



«Мы фактически не получили никакой помощи от Apple», – подчеркнул он и добавил, что подобная ситуация «имеет опасные последствия для общественной, национальной безопасности». Слова Барра 18 мая приводит The Washington Post. По утверждению генпрокурора, ходили слухи о том, что корпорация якобы тесно сотрудничает с Россией и КНР и в том числе не выступает против организации тотальной «слежки» за людьми. По его мнению, при сотрудничестве с такими «авторитарными режимами» Apple тем более не может отказываться работать со странами, где «уважают право».