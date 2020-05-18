Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией и КНР. Москва «снисходительно улыбнулась»
Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что компания Apple способствует «цензуре и притеснениям» со стороны России и Китая, но не хочет помогать работе правоохранительных органов Штатов. Такое заявление он сделал после отчёта о том, что корпорация не помогла специалистам получить данные стрелка, который в 2019 году открыл огонь на американской базе в порту Пенсакола.
«Мы фактически не получили никакой помощи от Apple», – подчеркнул он и добавил, что подобная ситуация «имеет опасные последствия для общественной, национальной безопасности». Слова Барра 18 мая приводит The Washington Post. По утверждению генпрокурора, ходили слухи о том, что корпорация якобы тесно сотрудничает с Россией и КНР и в том числе не выступает против организации тотальной «слежки» за людьми. По его мнению, при сотрудничестве с такими «авторитарными режимами» Apple тем более не может отказываться работать со странами, где «уважают право».
Россия отреагировала на реплики чиновника. Директор департамента международной информационной безопасности МИД заявил РИА «Новости», что подобные высказывания «вызывают снисходительную улыбку». По его словам, российская сторона неоднократно предлагала США «прояснить все взаимные претензии».