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18.05.2020 19:30
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Quantum Devices Award впервые вручат учёному из России. Это физик СПбГУ, который занимается жидким светом

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кавокин стал первым российским учёным, который удостоен международной премии Quantum Devices Award. Он сделал шаг к созданию квантовых компьютеров.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ 18 мая, Кавокин награждён за теоретическое предсказание бозе-эйнштейновской конденсации экситонов и экситонных поляритонов при комнатной температуре. Это позволило создать поляритонные лазеры, которые в перспективе могут стать основой для создания кубитов — базовых элементов квантовых компьютеров.

Как объясняет Кавокин, поляритоника — это область физики, которая занимается свето-материальными квазичастицами, или жидким светом. Разработанные на основе жидкого света поляритонные лазеры в перспективе способны обеспечить России победу в гонке развития квантовых технологий.

«В то время как американские гиганты Google и IBM вкладывают миллиарды в квантовые технологии на основе сверхпроводников, мы идем по гораздо более дешевому и потенциально более перспективному пути развития поляритонной платформы для квантовых вычислений», — говорит учёный, отмечая, что премия для него — это свидетельство высокой оценки российского подхода.

Премия Quantum Devices Award учреждена в 2000 году за новаторский вклад в области сложных полупроводниковых приборов и устройств с квантовыми наноструктурами. Кавокин получил её пока только на словах: из-за коронавируса церемонию вручения перенесли на следующий год.

Алексей Кавокин руководит лабораторией оптики спина СПбГУ, возглавляет группу квантовой поляритоники в Российском квантовом центре, заведует кафедрой нанофизики и фотоники в британском Университете Саутгемптона.

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Комментарии (6)

alexadmin
А за жидкий вакуум не вручат?
260965961
Абсолютно все новые слова, смысла которых я не понимаю. Говорят, Эйнштейна первые лет 20 понимали в мире тоже единицы профессионалов)))
Вышибатя
Где же великие узбекские и азербайджанские физики?
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