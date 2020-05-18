Полиция возбудила дело по факту ДТП на Суворовском, в котором погибла мать троих детей. Вопросы у следствия есть и к водителю такси, и к водителю автобуса

Полиция Петербурга несколько часов опрашивала всех свидетелей аварии у сквера Галины Старовойтовой и отсматривала записи камер. В уголовном деле после этого появилось два фигуранта.



Как сообщает 18 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело возбуждено в отношении водителя такси и водителя автобуса.

