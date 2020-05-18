Полиция возбудила дело по факту ДТП на Суворовском, в котором погибла мать троих детей. Вопросы у следствия есть и к водителю такси, и к водителю автобуса
Полиция Петербурга несколько часов опрашивала всех свидетелей аварии у сквера Галины Старовойтовой и отсматривала записи камер. В уголовном деле после этого появилось два фигуранта.
Как сообщает 18 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело возбуждено в отношении водителя такси и водителя автобуса.
Согласно составленной схеме ДТП, автомобиль такси «Киа Рио» под управлением 25-летнего уроженца Ростовской области, двигаясь по Суворовскому проспекту в сторону Невского, совершил столкновение с автобусом, отъезжавшим от автобусной остановки. От удара автомобиль такси выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 30-летнего мужчины, а затем совершил выезд на тротуар с последующим наездом на стойку дорожных знаков. Стойка от столкновения прижала женщину-пешехода 45 лет, сопровождавшую двух детей, 4 и 6 лет. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, дети не пострадали.
Подробно об аварии читайте в тексте «Фонтанки».