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18.05.2020 18:33
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Полиция возбудила дело по факту ДТП на Суворовском, в котором погибла мать троих детей. Вопросы у следствия есть и к водителю такси, и к водителю автобуса

Полиция Петербурга несколько часов опрашивала всех свидетелей аварии у сквера Галины Старовойтовой и отсматривала записи камер. В уголовном деле после этого появилось два фигуранта.

Как сообщает 18 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело возбуждено в отношении водителя такси и водителя автобуса.

Согласно составленной схеме ДТП, автомобиль такси «Киа Рио» под управлением 25-летнего уроженца Ростовской области, двигаясь по Суворовскому проспекту в сторону Невского, совершил столкновение с автобусом, отъезжавшим от автобусной остановки. От удара автомобиль такси выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 30-летнего мужчины, а затем совершил выезд на тротуар с последующим наездом на стойку дорожных знаков. Стойка от столкновения прижала женщину-пешехода 45 лет, сопровождавшую двух детей, 4 и 6 лет. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, дети не пострадали.

Подробно об аварии читайте в тексте «Фонтанки».

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Комментарии (6)

hal9000
Схема тут простая..таксер шел с превышением..при виде отходящего справа автобуса пошел на обгон ауди кукушки которая была у него слева..как итог ввлет на встречку..это обычная история у малолеток..таких примеров у малоопытных водил куча..особенно после просмотров разного голливуда на эту тематику
Гость
Дети не пострадали ага((
Slavan118
Водитель автобуса тут причем? У него преимущество.
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