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18.05.2020 17:54
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Дикие звери зачастили в Ярославль. Медведь под камерой напал на прохожего

Ярославль подвергается нашествию диких животных. За последние дни там несколько раз видели лосей и медведей. Один из них напал на прохожего в черте города.

Скриншот из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/yarchat" class="_">vk.com/yarchat</a>&nbsp;с портала&nbsp;<a href="https://76.ru/text/gorod/69265441/" class="_">76.ru</a>
Скриншот из видео в vk.com/yarchat с портала 76.ru

Как сообщает 18 мая 76.Ru, медведь минувшей ночью забрёл в Дзержинский район города. Запись камеры наружного видеонаблюдения с улицы Панина выложили в группе «Подслушано в Ярославле». От нападения зверя пострадал 26-летний ярославец Евгений. «Я возвращался от друга домой. Шёл по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, закричал от боли», — рассказал Евгений.

Спас его таксист: он начал моргать фарами и сигналить. «Водитель крикнул: «Быстрее садись!» — продолжает пострадавший. — Таксист сигналом и фарами стал его отвлекать, затем сразу же отвёз меня в больницу. Сейчас был в травмпункте. Зашивали рану на бедре, ссадины от лап остались». В областном департаменте здравоохранения изданию подтвердили, что пострадавший обращался в больницу № 9, где у него зафиксированы рваные раны.

За медведем установлена слежка, пишет «Коммерсантъ Ярославль» со ссылкой на департамент охраны окружающей среды Ярославской области. «Скорее всего, причиной выхода животного в город стало элементарное любопытство. Медведь, вышедший в город, молодой, ориентировочно трехгодовалый, еще без опыта и без страха перед людьми и городом, — отметили в департаменте. — Явление в целом нечастое, последний заход медведя на территорию населенного пункта в области фиксировался охотинспекторами восемь лет назад, но тогда обошлось без пострадавших».

«При встрече с медведем не пытайтесь убежать, — советуют на сайте департамента охраны окружающей среды. — Медведь только кажется неторопливым, однако может развивать скорость до 60 километров в час, убежать от него не получится. Медленно отступайте назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Только заметив животное, начинайте громко себя вести, лучше всего чем-то греметь — это поможет отпугнуть зверя».

В Дзержинском районе Ярославля в воскресенье, 17 мая, около 4 часов утра автомобилисты заметили на дороге группу молодых лосей. К счастью, ДТП не случилось. Сегодня, по данным 1yar.tv, житель города во время утренней пробежки заметил лося, переплывающего Волгу.

Фото с сайта департамента yarregion.ru
Фото с сайта департамента yarregion.ru
Фото с сайта департамента yarregion.ru
Фото с сайта департамента yarregion.ru

В прошедшие выходные в районе Полушкиной рощи и Тверицкой набережной также был зафиксирован факт выхода лосей, а всё в том же Дзержинском районе — медведя, отмечает издание «Ярославский регион».

Скриншот из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/yarchat" class="_">vk.com/yarchat</a>&nbsp;с портала&nbsp;<a href="https://76.ru/text/gorod/69265441/" class="_">76.ru</a>
Скриншот из видео в vk.com/yarchat с портала 76.ru

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