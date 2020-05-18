«Дистанцию не соблюдали. Очень скользко»: массовое ДТП собрало пробку на путепроводе на Стачек
Авария с участием нескольких автомобилей затруднила движение в Кировском районе Петербурга. А в Калининском двое не разъехались на трамвайных путях.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Николай, днем 18 мая на путепроводе проспекта Стачек, расположенном в районе станции метро «Автово», столкнулись 4–5 машин. Авария, судя по фото, произошла в крайнем левом ряду в направлении Кронштадтской площади.
«Дистанцию не соблюдали. Очень скользко», — пишет Николай.
О пострадавших не сообщается, но на месте работают реанимация и скорая. По данным «Яндекс.Пробок», движение по проспекту Стачек в районе места ДТП затруднено, затор тянется от «Автово».
Также очевидец сообщает об аварии на перекрестке Тихорецкого проспекта и проспекта Науки. Там Volkswagen протаранил Renault Duster. В «Фольксвагене» от удара сработали подушки безопасности.
Движение в районе места ДТП затруднено, но скорее из-за затора на перекрестке Тихорецкого и Северного проспектов.