Авария с участием нескольких автомобилей затруднила движение в Кировском районе Петербурга. А в Калининском двое не разъехались на трамвайных путях.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Николай, днем 18 мая на путепроводе проспекта Стачек, расположенном в районе станции метро «Автово», столкнулись 4–5 машин. Авария, судя по фото, произошла в крайнем левом ряду в направлении Кронштадтской площади.

«Дистанцию не соблюдали. Очень скользко», — пишет Николай.

О пострадавших не сообщается, но на месте работают реанимация и скорая. По данным «Яндекс.Пробок», движение по проспекту Стачек в районе места ДТП затруднено, затор тянется от «Автово».