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18.05.2020 18:05
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«Дистанцию не соблюдали. Очень скользко»: массовое ДТП собрало пробку на путепроводе на Стачек

Авария с участием нескольких автомобилей затруднила движение в Кировском районе Петербурга. А в Калининском двое не разъехались на трамвайных путях.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Николай, днем 18 мая на путепроводе проспекта Стачек, расположенном в районе станции метро «Автово», столкнулись 4–5 машин. Авария, судя по фото, произошла в крайнем левом ряду в направлении Кронштадтской площади.

«Дистанцию не соблюдали. Очень скользко», — пишет Николай.

О пострадавших не сообщается, но на месте работают реанимация и скорая. По данным «Яндекс.Пробок», движение по проспекту Стачек в районе места ДТП затруднено, затор тянется от «Автово».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Также очевидец сообщает об аварии на перекрестке Тихорецкого проспекта и проспекта Науки. Там Volkswagen протаранил Renault Duster. В «Фольксвагене» от удара сработали подушки безопасности.

Движение в районе места ДТП затруднено, но скорее из-за затора на перекрестке Тихорецкого и Северного проспектов.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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