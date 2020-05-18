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18.05.2020 17:10
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Десять машин, смятых гармошкой, и «Дастер» на чужой крыше: так лесовоз не вписался в поворот

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Впечатляющая массовая авария произошла утром 18 мая в Тверской области. Последствия впечатляют, и с трудом верится, что никто не пострадал.

На автодороге Удомля — Ряд водитель лесовоза, двигаясь на высокой скорости со стороны города Удомля, по предварительной информации, не вписался в поворот у Калининской АЭС, повредил ограждение и протаранил несколько легковых автомобилей. Девять из них стояли у обочины, ещё один двигался навстречу грузовику.

По цепочке, один за другим, в «паровозик» собрались 10 легковушек. Одна из них, кроссовер Renault Duster, оказался на крыше другой машины, пишет тверское издание Afanasy.biz.

В припаркованных машинах в момент ДТП никого не было. По данным УГИБДД, люди травм не получили. Помощь спасателей не потребовалась, уточнили в ГУ МЧС по Тверской области. Водителя лесовоза проверили на состояние опьянения. Он трезв.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В группе «Подслушано в Удомле» «ВКонтакте» аварию обсуждают местные жители. По их сведениям, у грузовика якобы отказали тормоза. Видимо, вопрос парковки около АЭС давно беспокоил людей. «Может, теперь руководство КАЭС задумается о том, что нужно сделать стоянку», — пишут в группе.

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