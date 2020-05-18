Патриарх Кирилл обезглавил две епархии и «сослал» Игнатиев до решения суда

Костомукшская и Армавирская епархии остались без правящих архиереев. Два епископа отстранены от управления по решению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Как сообщается на сайте Московского патриархата 18 мая, санкции наложены на епископа Армавирского и Лабинского Игнатия и на 44-летнего епископа Костомукшского и Кемского Игнатия.



Первый в миру 46-летний Константин Бузин, до решения общецерковного суда он отправлен в Краснодар под наблюдение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. За вторым Игнатием — 44-летним Алексеем Тарасовым — в Петрозаводске присмотрит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

