Патриарх Кирилл обезглавил две епархии и «сослал» Игнатиев до решения суда
Костомукшская и Армавирская епархии остались без правящих архиереев. Два епископа отстранены от управления по решению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как сообщается на сайте Московского патриархата 18 мая, санкции наложены на епископа Армавирского и Лабинского Игнатия и на 44-летнего епископа Костомукшского и Кемского Игнатия.
Первый в миру 46-летний Константин Бузин, до решения общецерковного суда он отправлен в Краснодар под наблюдение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. За вторым Игнатием — 44-летним Алексеем Тарасовым — в Петрозаводске присмотрит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.
Причину отлучения в патриархате не раскрывают, обтекаемо сообщая, что на имя Кирилла поступали жалобы с аргументированными обвинениями обоих архиереев в церковных правонарушениях, которые не позволяют более вверять им епархии.
В ЖЖ Игнатия (Тарасова) не первый год предаёт остракизму пользователь, который приписывает епископу слабость к алкоголю, подробно прохаживается по его моральному облику и сопровождает посты пометкой «голубая луна». Он также уделяет внимание Игнатию (Бузину). Например, 13 мая выложил его фотографию в обнажённом виде.
Как пишет «Столица на Onego.ru», в 2015 году младший Игнатий на Land Cruiser попал в ДТП в Мордовии. Автомобиль опрокинулся в кювет, тяжёлые травмы получила пассажирка — её парализовало.