Движение на Косыгина ограничили до начала лета. Там начали восстанавливать асфальт

Как сообщает 18 мая пресс-служба Водоканала, в понедельник, 18 мая, до начала июня на 500-метровом участке проспекта Косыгина от проспекта Наставников в сторону Белорусской улицы движение автомобилей будет ограничено: приостановят движение по крайней левой полосе проезжей части в обоих направлениях. Там будут восстанавливать дорожное покрытие после работ по реконструкции канализационных сетей и строительству шахты тоннельного коллектора.

Водоканал Петербурга приступил к восстановлению дорожного покрытия после реконструкции канализационных сетей на проспекте Косыгина. С 18 мая там ограничено движение транспорта.

Масштабные строительно-монтажные работы на объекте завершили 29 февраля, тогда же было снято ограничение движения. Оставшиеся строительно-монтажные работы выполняли без ограничений для транспорта.

Ремонт асфальта станет финальным этапом реконструкции. Причем работы будут завершены почти на два месяца раньше срока. Ранее укладку асфальтобетонного покрытия планировалось закончить до 30 июля.