Большая хищная птица предстала перед гуляющими по Марсову полю жителями Петербурга. Несмотря на старания горожан, которые посчитали, что ей нужна помощь, приезда орнитологов она не дождалась.

Ставшие свидетелями беспомощности птицы петербуржцы обратились за помощью в городской комитет по природопользованию. Пока специалисты ведомства добирались до места, присмотреть за пернатым осталась случайная прохожая, которой оказалась небезразлична его судьба.

«Птица не больна, а ранена. <...> Вокруг с оглушающим криком носилась стая ворон. Видимо, вороны, защищаясь, поранили этого сокола или ястреба, не знаю точно, кто это был», — уточнили обстоятельства произошедшего в центре города читатели «Фонтанки» 18 мая.

Несмотря на это, когда сотрудники комитета прибыли на место, птицы уже не было. Она настолько устала от вороньих атак, что, собравшись с силами, взмахнула крыльями и скрылась в зарослях парка Русского музея.



Изучив фотографию пернатого, орнитолог и автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков заявил «Фонтанке», что на ней изображен не кто иной, как осоед — занесенная в Красную книгу Петербурга птица, обитающая в Курортном и Приморском районах.



Помимо этого, он высказал предположение, почему она оказалась на земле.



«На фотографии хорошо видно, что она намокла. Скорее всего, она просто села отдохнуть. Это мог спровоцировать и дождь: перо намокло, птица устала, отдохнула и снова в путь», — привел свою версию событий Глазков.



Он также уточнил, что осоед мог только что вернуться в Петербург после зимовки в Центральной или Западной Африке для продолжения потомства. По его словам, пары эти птицы образуют на всю жизнь, а называются они так потому, что в том числе питаются личинками ос и других насекомых.

