Каждая пятая женщина поправилась за время самоизоляции. Потолстевших мужчин — лишь 15%

Представители женского пола чаще жалуются на прибавку веса во время самоизоляции. В нерабочие дни около 21% женщин поправились, при этом дополнительный вес за это же время набрали только 15% мужчин. Об этом со ссылкой на собственное исследование «Фонтанке» 18 мая сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Исследование проводилось среди 3 тысяч респондентов по всей России. Как говорится в материалах исследования, 13% опрошенных женщин отметили, что поправились менее чем на 5 кг, еще 7% признались, что закончили нерабочие дни с 5–10 лишними килограммами. До 5 кг за время самоизоляции набрали всего 8% мужчин, на 5–10 кг поправились еще 6%.