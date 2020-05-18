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18.05.2020 15:49
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Каждая пятая женщина поправилась за время самоизоляции. Потолстевших мужчин — лишь 15%

Представители женского пола чаще жалуются на прибавку веса во время самоизоляции. В нерабочие дни около 21% женщин поправились, при этом дополнительный вес за это же время набрали только 15% мужчин. Об этом со ссылкой на собственное исследование «Фонтанке» 18 мая сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Исследование проводилось среди 3 тысяч респондентов по всей России. Как говорится в материалах исследования, 13% опрошенных женщин отметили, что поправились менее чем на 5 кг, еще 7% признались, что закончили нерабочие дни с 5–10 лишними килограммами. До 5 кг за время самоизоляции набрали всего 8% мужчин, на 5–10 кг поправились еще 6%.

Похудели лишь 13% опрошенных: 8% — менее чем на 5 кг, 4% скинули от 5 до 10 кг, каждый сотый потерял более 10 кг.

При этом каждый второй (51%) сумел удержать свой привычный вес. Чаще всего об этом заявляют те, кто во время самоизоляции продолжал ходить на работу — среди них ответ «Мой вес не изменился» дали 59% опрошенных.

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