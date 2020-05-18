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18.05.2020 15:19
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Оборонительную гранату нашла жительница Красногвардейского района, когда сажала цветы у дома

Ручную оборонительную гранату времён Великой Отечественной войны у одного из домов по улице Стасовой в Красногвардейском районе ликвидировали специалисты-взрывотехники.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, орудие с запалом вечером накануне нашла местная жительница: она копала землю в садике под окнами, когда наткнулась на ржавый предмет, по форме напоминающий гранату. О произошедшем петербурженка тут же сообщила службам. Дежурная группа ОМОНа приехала на место, забрала боеприпас и вывезла его на спецполигон.

Неделю назад 152-миллиметровый снаряд военной поры нашли горожане в пакете у автобусной остановки на юго-западе Петербурга. Ликвидировать его также пришлось взрывотехникам.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

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Комментарии (1)

dolg_a
Ничего себе, наверное она испугалась, хорошо, что вызвала спец службы
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