Оборонительную гранату нашла жительница Красногвардейского района, когда сажала цветы у дома
Ручную оборонительную гранату времён Великой Отечественной войны у одного из домов по улице Стасовой в Красногвардейском районе ликвидировали специалисты-взрывотехники.
Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, орудие с запалом вечером накануне нашла местная жительница: она копала землю в садике под окнами, когда наткнулась на ржавый предмет, по форме напоминающий гранату. О произошедшем петербурженка тут же сообщила службам. Дежурная группа ОМОНа приехала на место, забрала боеприпас и вывезла его на спецполигон.
Неделю назад 152-миллиметровый снаряд военной поры нашли горожане в пакете у автобусной остановки на юго-западе Петербурга. Ликвидировать его также пришлось взрывотехникам.