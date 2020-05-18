В результате ЧП в Ставрополе пострадал один человек и несколько сотен остались без газоснабжения. Стрела строительного крана упала на землю при осмотре технического этажа многоэтажного дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю, инцидент произошёл утром 18 мая на Краснофлотской улице, 88, там автокран рухнул на газовую трубу диаметром 100 мм.