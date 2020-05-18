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18.05.2020 15:02
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Автокран в Ставрополе упал на газовую трубу, разбил несколько лоджий и сломал человеку ногу

В результате ЧП в Ставрополе пострадал один человек и несколько сотен остались без газоснабжения. Стрела строительного крана упала на землю при осмотре технического этажа многоэтажного дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю, инцидент произошёл утром 18 мая на Краснофлотской улице, 88, там автокран рухнул на газовую трубу диаметром 100 мм.

Фото: врио главы города Ставрополя Дмитрий Семёнов / www.instagram.com/dmitry.semenov80/
Фото: 26.mchs.gov.ru
Фото: врио главы города Ставрополя Дмитрий Семёнов / www.instagram.com/dmitry.semenov80/

Без газоснабжения остался один многоквартирный 9-этажный дом, в котором проживают 550 человек, в том числе 158 детей. Разбиты стёкла лоджий в восьми угловых квартирах, с первого по восьмой этаж. Один человек получил перелом ноги — по данным врио главы города Ставрополя Дмитрия Семёнова, это находившийся в люльке рабочий. Повреждены также два припаркованных автомобиля.

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