Автокран в Ставрополе упал на газовую трубу, разбил несколько лоджий и сломал человеку ногу
В результате ЧП в Ставрополе пострадал один человек и несколько сотен остались без газоснабжения. Стрела строительного крана упала на землю при осмотре технического этажа многоэтажного дома.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю, инцидент произошёл утром 18 мая на Краснофлотской улице, 88, там автокран рухнул на газовую трубу диаметром 100 мм.
Без газоснабжения остался один многоквартирный 9-этажный дом, в котором проживают 550 человек, в том числе 158 детей. Разбиты стёкла лоджий в восьми угловых квартирах, с первого по восьмой этаж. Один человек получил перелом ноги — по данным врио главы города Ставрополя Дмитрия Семёнова, это находившийся в люльке рабочий. Повреждены также два припаркованных автомобиля.