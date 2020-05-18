Индекс самоизоляции в Петербурге пробил новое дно, но есть места, где гораздо хуже
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днём 18 мая в очередной раз пробил дно, после 13 часов опустившись до 1,6 балла. В пятницу, 15 мая, минимум составил 1,7 балла.
Хотя вчера индекс был относительно неплохой, сегодня утром он снижался ускоренными темпами. В целом по России индекс, как обычно, хуже. По данным на 13:40, Петербург находится на шестом месте среди городов-миллионников. В Уфе и Казани — по 1,1 балла.
В последние дни растёт не только активность горожан, но и активность коронавируса. В Петербурге умерли 90 человек, в том числе пятеро за последние сутки. Всего в городе зарегистрировано 10 887 заболевших, выздоровели 2 209 человек. В России за весь период выявлено 290 678 заболевших коронавирусом, скончались 2 722 человека.
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.