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18.05.2020 14:09
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Индекс самоизоляции в Петербурге пробил новое дно, но есть места, где гораздо хуже

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днём 18 мая в очередной раз пробил дно, после 13 часов опустившись до 1,6 балла. В пятницу, 15 мая, минимум составил 1,7 балла.

Хотя вчера индекс был относительно неплохой, сегодня утром он снижался ускоренными темпами. В целом по России индекс, как обычно, хуже. По данным на 13:40, Петербург находится на шестом месте среди городов-миллионников. В Уфе и Казани — по 1,1 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=48.681862%2C55.223251&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

В последние дни растёт не только активность горожан, но и активность коронавируса. В Петербурге умерли 90 человек, в том числе пятеро за последние сутки. Всего в городе зарегистрировано 10 887 заболевших, выздоровели 2 209 человек. В России за весь период выявлено 290 678 заболевших коронавирусом, скончались 2 722 человека.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=48.681862%2C55.223251&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

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Комментарии (16)

Memory17
На улице заразиться, при соблюдении дистанции и отсутствии близкого контакта, невозможно. Яндекс лучше бы нанёс на карту рукотворные очаги инфекции в больницах, интернатах, общежитиях, казармах с указанием количества и сразу стало бы понятно, где основная проблема и кто за это должен нести ответственность.
Вашъ Хозяинъ
Дно-это, когда "Фонтанка", вместо того, чтобы информировать людей, ежедневно пылесосит мозги этим сомнительным индексом!
grannie
Коллеги из Ф. нашли таки нового спонсора в лице Я. Уже МЕСЯЦ нас ежедневно (порой не по одному разу в день) кормят яндекс-погодой_с_Марса. Почему такие материалы не несут пометки "на правах рекламы", м?
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