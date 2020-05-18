Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днём 18 мая в очередной раз пробил дно, после 13 часов опустившись до 1,6 балла. В пятницу, 15 мая, минимум составил 1,7 балла.

Хотя вчера индекс был относительно неплохой, сегодня утром он снижался ускоренными темпами. В целом по России индекс, как обычно, хуже. По данным на 13:40, Петербург находится на шестом месте среди городов-миллионников. В Уфе и Казани — по 1,1 балла.

