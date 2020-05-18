Проект «Фонтанки» «Покупай у своих» теперь предлагает петербуржцам искать на карте города конкретные нужные товары и услуги со скидками

Чтобы покупателям и организациям было проще найти друг друга, «Фонтанка» продолжает улучшать проект «Покупай у своих». На этой неделе мы запустили обновление на карте. Теперь появился более точный классификатор услуг — сразу по 20 разным типам предложений, а также и фильтр по скидкам.



Напоминаем, что почти каждое предприятие малого бизнеса может бесплатно разместить информацию о себе в нашем проекте, нажав кнопку «добавить» на карте проекта и заполнив анкету.

Проект «Покупай у своих», запущенный «Фонтанкой» в начале апреля, уже собрал 1 800 участников. Это предприятия, которые продолжают работать в период эпидемии. Это те, кому удалось быстро сориентироваться в период ограничений и продолжить приносить пользу обществу. Фитнес-центры проводят онлайн-тренировки для похудения,