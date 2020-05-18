Нарушитель самоизоляции убежал от пятерых росгвардейцев в Сочи
Мужчина, который в нарушение самоизоляции вышел подышать свежим воздухом из обсерватора в Сочи, показал, как можно бегать сразу от пяти силовиков. Видеозапись, которую сделали очевидцы, в понедельник, 18 мая, публикуют местные СМИ.
Молодой человек, который вышел из подъезда гостиничного комплекса «Бархатные сезоны», где организован обсерватор для карантинных ограничений из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, привлек внимание сотрудников Росгвардии, сообщает «КМВ Новости».
Вместо того, чтобы сразу подчиниться, мужчина предпочёл сделать пробежку. Рывок «коронавирусного спортсмена» оказался сюрпризом для пятерых силовиков, ни один из которых не смог догнать спринтера.
Спортивный символизм не случаен. В «Бархатных сезонах» жили участники Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Удалось ли сотрудникам силовых структур Краснодарского края пообщаться с бегуном, грозит ли ему штраф за нарушение обязательной самоизоляции в обсерваторе или награда за атлетизм, не сообщается.
Ранее в Сочи из больницы сбежала 28-летняя женщина с выявленным COVID-19. 9 мая женщина, у которой не наблюдалось тяжёлого протекания заболевания, перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы, и скрылась в неизвестном направлении. Её разыскивает МВД.
По данным СМИ, только в Москве за нарушение режима самоизоляции по данным на 10 мая штрафы были выписаны 35 тысячам россиян. Их персональные данные якобы оказались доступны злоумышленникам.