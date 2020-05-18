Мужчина, который в нарушение самоизоляции вышел подышать свежим воздухом из обсерватора в Сочи, показал, как можно бегать сразу от пяти силовиков. Видеозапись, которую сделали очевидцы, в понедельник, 18 мая, публикуют местные СМИ.



Молодой человек, который вышел из подъезда гостиничного комплекса «Бархатные сезоны», где организован обсерватор для карантинных ограничений из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, привлек внимание сотрудников Росгвардии, сообщает «КМВ Новости».

Вместо того, чтобы сразу подчиниться, мужчина предпочёл сделать пробежку. Рывок «коронавирусного спортсмена» оказался сюрпризом для пятерых силовиков, ни один из которых не смог догнать спринтера.