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18.05.2020 11:35
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Самую большую школу в Шушарах достроят в 2022 году

Третья по счету и самая крупная школа в Шушарах будет достроена в квартале, примыкающем к Новгородскому проспекту, в конце 2022 года. Здесь уже идет строительство детского сада, школа будет рядом. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», разрешение на строительство общеобразовательной школы на 1650 учеников уже получено.

Проект предусматривает два корпуса: учебный с общешкольными помещениями общей площадью 30,9 тыс. кв. м и учебно-оздоровительный (спортблок) общей площадью 8,4 тыс. кв. м.

Учебный корпус рассчитан на 64 класса. Это будет разноуровневое трех-четырехэтажное здание с внутренними дворами и двумя переходными галереями, ведущими к спортивному блоку. Основной корпус вместит учебные блоки начальной, основной и средней школы, пищеблок, гардеробы, актовый зал на 1134 места, библиотеку и блок администрации.

В учебно-оздоровительном комплексе будут два бассейна, два спортивных зала и один зал для занятий гимнастикой и хореографией. Один бассейн на 15 человек предусмотрен для обучения плаванию, второй — спортивно-оздоровительный бассейн на 6 дорожек, рассчитанный на 48 человек во внеурочное время и на 25 человек – на уроках. Спортивно-оздоровительный комплекс сможет работать автономно и предоставлять услуги не только школьникам, но и во внеурочное время.

По проекту вкруг школы должны появиться 17,3 тыс. кв. м зеленых насаждений, а неподалеку — парковка для педагогов и сотрудников.

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