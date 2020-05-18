Самую большую школу в Шушарах достроят в 2022 году

Третья по счету и самая крупная школа в Шушарах будет достроена в квартале, примыкающем к Новгородскому проспекту, в конце 2022 года. Здесь уже идет строительство детского сада, школа будет рядом. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», разрешение на строительство общеобразовательной школы на 1650 учеников уже получено.

Проект предусматривает два корпуса: учебный с общешкольными помещениями общей площадью 30,9 тыс. кв. м и учебно-оздоровительный (спортблок) общей площадью 8,4 тыс. кв. м.

Учебный корпус рассчитан на 64 класса. Это будет разноуровневое трех-четырехэтажное здание с внутренними дворами и двумя переходными галереями, ведущими к спортивному блоку. Основной корпус вместит учебные блоки начальной, основной и средней школы, пищеблок, гардеробы, актовый зал на 1134 места, библиотеку и блок администрации.