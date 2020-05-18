Дольщики 47 долгостроев из 11 регионов России 18 мая проводят онлайн-митинг в форме «фотошоп-пикетов» на Красной площади в Москве. Мероприятие организовали пострадавшие покупатели 2-й очереди ленобластного ЖК «Десяткино».

Мероприятие проводится в Сети под хештегами #застойдолгострой. Цель участников акции — донести до властей и общественности, что проблема обманутых дольщиков в России, по их мнению, не решается оперативно и открыто.

«Сейчас, в период пандемии и кризиса, обманутые дольщики находятся в особенно плачевном состоянии. Не имея собственного жилья и выплачивая ипотеки за долгострои, обманутые дольщики нуждаются в оперативных решениях по проблемным объектам», — говорится в заявлении организаторов.