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18.05.2020 12:50
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Обманутые дольщики России проводят онлайн-митинг

Дольщики 47 долгостроев из 11 регионов России 18 мая проводят онлайн-митинг в форме «фотошоп-пикетов» на Красной площади в Москве. Мероприятие организовали пострадавшие покупатели 2-й очереди ленобластного ЖК «Десяткино».

Мероприятие проводится в Сети под хештегами #застойдолгострой. Цель участников акции — донести до властей и общественности, что проблема обманутых дольщиков в России, по их мнению, не решается оперативно и открыто.

«Сейчас, в период пандемии и кризиса, обманутые дольщики находятся в особенно плачевном состоянии. Не имея собственного жилья и выплачивая ипотеки за долгострои, обманутые дольщики нуждаются в оперативных решениях по проблемным объектам», — говорится в заявлении организаторов.

Они обращают внимание, что недавно было принято решение о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд. «Но на данный момент фонд не имеет какого-либо регламента по срокам восстановления прав обманутых дольщиков. Единственный срок, указанный в законе... говорит о том, что фонд должен принять решение по проблемному объекту о целесообразности достройки или компенсации не позднее 6 месяцев со дня признания застройщика банкротом. Но этот срок практически по всем объектам нарушается», — констатируют организаторы.

Участники акции предложили фонду публиковать на своем сайте информацию по каждому проблемному объекту. В частности, дату получения документов от конкурсного управляющего и подтверждение того, что документы оформлены правильно и приняты в полном объеме, дату заказа оценки и экспертизы у оценочной организации — исполнителя контракта, дату получения оценки и экспертизы и дату проведения заседания наблюдательного совета. Также они предлагают создать эффективный канал связи между фондом и представителями инициативных групп.

В акции приняли участие дольщики Ленинградской, Ростовской, Ярославской, Московской, Ульяновской и Новосибирской областей, Башкортостана, Краснодарского края, Нижнего Новгорода, Республики Бурятии.

Фото: Фотоколлажи и фото предоставлены организатором онлайн-митинга — дольщиками 2-ой очереди ЖК «Десяткино»
Фото: Фотоколлажи и фото предоставлены организатором онлайн-митинга — дольщиками 2-ой очереди ЖК «Десяткино»
Фото: Фотоколлажи и фото предоставлены организатором онлайн-митинга — дольщиками 2-ой очереди ЖК «Десяткино»
Фото: Фотоколлажи и фото предоставлены организатором онлайн-митинга — дольщиками 2-ой очереди ЖК «Десяткино»

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Комментарии (5)

мухомор
давно не было видно валютных ипотечников которые додумались обмануть систему, но что-то пошло не так.
260741301
Онлайн-митинг - это круто! )
А тех, кто обманул "онлайн-дольщиков", надо давать расстрел условно!
Barmaley_5e4d0211d3423
Обманутые дольщики, обманутые вкладчики, может самим голову на печах надо иметь, не верить сногшибательным предложениям на рынке?
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