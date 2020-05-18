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18.05.2020 12:30
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Паспортные данные 35 тысяч нарушителей самоизоляции утекли в Интернет

Личные данные десятков тысяч россиян, которые были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции в Москве, оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает «Коммерсантъ».

«По уникальному идентификатору начислений (УИН) штрафа за нарушение самоизоляции в Москве в сервисах их оплаты можно обнаружить персональные данные оштрафованного, в том числе фамилию, имя, отчество и паспортные данные», — сообщает издание, отмечая, что по состоянию на 10 мая таких штрафов выписано более 35 000.

Данные якобы сравнительно легко извлекаются в автоматизированном режиме, т.к. профильные сайты не были защищены от утечек и многократного введения УИН, отмечают эксперты по кибербезопасности.

Однако в Департаменте информационных технологий Москвы утверждают, что номер УИН в постановлении о назначении штрафа предназначен только для лица, привлеченного к административной ответственности. Если гражданин передает третьим лицам или выкладывает в Интернет скриншоты постановления с УИН штрафа, это не означает нарушения законодательства о персональных данных контролирующим органом, настаивают в мэрии столицы.

О работе Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах в Федеральном казначействе, куда журналистов переадресовала мэрия Москвы, комментариев не предоставили. Юристы отмечают, что пострадавшие граждане вправе писать обращения в Роскомнадзор, но если регулятор и назначит штраф, то он пойдёт в доход государства, а не на компенсации пострадавшим. Эксперты по кибербезопасности напоминают, что аналогичные дыры в системах безопасности ранее существовали при банковских платежах, но были устранены.

О рисках, связанных с новыми правилами контроля за гражданами в условиях пандемии COVID-19, ранее заявил депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков. Он просил генпрокурора РФ проверить законность решений, которые позволяют отслеживать граждан с помощью проверки биллингов мобильной связи и банковских транзакций.

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Комментарии (4)

мухомор
то есть банальным перебором УИНов слили базу
а департамент с покерфейсом говорит что всё так и задумано.
Ростислав Павчинский
И что? Государство обязано предоставлять гражданам информацию по угрожающим здоровью явлениям. В частности, информацию о заражённых лицах и их маршрутах и лицах, нарушающих противоэпидемические распоряжения, и их маршрутах. Эта обязанность государства имеет приоритет над тайной личной жизни и медицинской тайной. Так что этот список государство обязано публиковать для всеобщего сведения, например, в Российской Газете. Почти не шутка. Но наше пр-тельство боится ставить раком священную корову - privacy. Потому что все отдельные наши пр-тели с помощью этой самой privacy скрывают от общества столько, что ...
Barmaley_5e4d0211d3423
Шикарная отмазка Департамента информационных технологий Москвы...
Красавцы!
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