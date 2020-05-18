Паспортные данные 35 тысяч нарушителей самоизоляции утекли в Интернет

«По уникальному идентификатору начислений (УИН) штрафа за нарушение самоизоляции в Москве в сервисах их оплаты можно обнаружить персональные данные оштрафованного, в том числе фамилию, имя, отчество и паспортные данные», — сообщает издание, отмечая, что по состоянию на 10 мая таких штрафов выписано более 35 000.

Личные данные десятков тысяч россиян, которые были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции в Москве, оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает « Коммерсантъ ».

Данные якобы сравнительно легко извлекаются в автоматизированном режиме, т.к. профильные сайты не были защищены от утечек и многократного введения УИН, отмечают эксперты по кибербезопасности.

Однако в Департаменте информационных технологий Москвы утверждают, что номер УИН в постановлении о назначении штрафа предназначен только для лица, привлеченного к административной ответственности. Если гражданин передает третьим лицам или выкладывает в Интернет скриншоты постановления с УИН штрафа, это не означает нарушения законодательства о персональных данных контролирующим органом, настаивают в мэрии столицы.

О работе Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах в Федеральном казначействе, куда журналистов переадресовала мэрия Москвы, комментариев не предоставили. Юристы отмечают, что пострадавшие граждане вправе писать обращения в Роскомнадзор, но если регулятор и назначит штраф, то он пойдёт в доход государства, а не на компенсации пострадавшим. Эксперты по кибербезопасности напоминают, что аналогичные дыры в системах безопасности ранее существовали при банковских платежах, но были устранены.