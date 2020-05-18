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18.05.2020 11:53
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В Кремле «по понятным причинам» не определили сроки новой «Прямой линии» Путина. Последний раз она прошла почти год назад

Пресс-секретарь российского президента заявил, что власти пока не определили, когда может состояться «Прямая линия» с президентом РФ.

«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — цитирует 18 мая заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

В последние годы «Прямая линия» проходила в июне. Последний раз ставший уже традиционным ежегодный прямой эфир, в ходе которого Владимир Путин отвечает на вопросы россиян, прошел 20 июня.

«Прямая линия» с Путиным в 2020 году должна стать 18-й по счету. Рекордом продолжительности считается программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего на различные региональные проблемы. В Кремле называют прямые линии с президентом одной из лучших форм соцопроса.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Пресыщение.
W Bons
Песков с короновирусом же борется ?
hal9000
Путина уже никто не смотрит и не слушает...даже женщины у которых мужа нет
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