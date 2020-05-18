В Кремле «по понятным причинам» не определили сроки новой «Прямой линии» Путина. Последний раз она прошла почти год назад

Пресс-секретарь российского президента заявил, что власти пока не определили, когда может состояться «Прямая линия» с президентом РФ.



«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — цитирует 18 мая заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

В последние годы «Прямая линия» проходила в июне. Последний раз ставший уже традиционным ежегодный прямой эфир, в ходе которого Владимир Путин отвечает на вопросы россиян, прошел 20 июня.