Жителям Невского района вернули свет. В зону отключения попала почти сотня зданий
Жителям юго-востока Петербурга вернули электричество. Специалисты устранили нарушение на оборудовании в короткие сроки.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ПАО «Ленэнерго», все потребители были запитаны в 10:34.
В администрации Невского района Петербурга уточнили, что в зону отключения попали 92 здания: 32 — на левом берегу, 60 — на правом.
Напомним, информация о локальном блэкауте на юго-востоке города стала появляться около десяти утра. На отсутствие электроэнергии пожаловались жители Невского района, уточнив в соцсети, что свет пропал на проспекте Большевиков, Русановской и Народной улицах, а также на улице Новоселов.