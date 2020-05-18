FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 11:03
0
Печать

Жителям Невского района вернули свет. В зону отключения попала почти сотня зданий

Жителям юго-востока Петербурга вернули электричество. Специалисты устранили нарушение на оборудовании в короткие сроки.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ПАО «Ленэнерго», все потребители были запитаны в 10:34.

В администрации Невского района Петербурга уточнили, что в зону отключения попали 92 здания: 32 — на левом берегу, 60 — на правом.

Напомним, информация о локальном блэкауте на юго-востоке города стала появляться около десяти утра. На отсутствие электроэнергии пожаловались жители Невского района, уточнив в соцсети, что свет пропал на проспекте Большевиков, Русановской и Народной улицах, а также на улице Новоселов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний