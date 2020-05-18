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18.05.2020 10:58
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Скорая и «Солярис» столкнулись на пустом Гражданском. Тем временем пробок постепенно становится больше

Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 18 мая достигла 3 баллов. На прошлой неделе «тройка» была обычным утренним максимумом, а только в пятницу, 15 мая, было всего 2 балла, как в апреле.

Самыми загруженными магистралями сегодня утром стали: Московское шоссе (из центра 5 баллов, в центр 6 баллов), Московский проспект в центр (4 балла), Приморский проспект в центр (4 балла). Крупнейшие пробки образовались: на внешнем кольце КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса (6,5 км), на Приморском проспекте от ЗСД до улицы Академика Шиманского (3,3 км), на внутреннем кольце КАД от Горского шоссе до Комендантского проспекта (2,8 км), на Токсовском шоссе (2,6 км), на Планерной улице (2,5 км).

Сообщений о ДТП от очевидцев пока немного. Самое значительное — пост в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» о столкновении кареты скорой помощи и «Хёндэ Соляриса» на Гражданском проспекте, 83. «Абсолютно на ровном месте не поделили левую полосу», — рассказала очевидица Екатерина.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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