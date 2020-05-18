Баррель Brent подорожал до 33,59 доллара. Инвесторы ожидают восстановления спроса

Мировые цены на нефть растут на ожиданиях признаков восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов от 18 мая. Все больше стран ослабляют ограничения из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 7.59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,35% - до 33,59 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,17%, до 30,75 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дорожали на 4,35%, до 30,71 доллара.

