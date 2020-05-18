Северное сияние и буддисты: Forbes назвал самые недооценённые города России
Рейтинг самых недооценённых городов России составил один из журналистов американского издания Forbes.
Как передаёт 18 мая «Газета.Ru», на первом месте – «третья столица России» Екатеринбург, главной достопримечательностью которого является богатое культурное наследие, а одно из самых значительных исторических мест в городе – Храм на Крови.
На втором месте стоит Мурманск, куда можно приезжать, чтобы полюбоваться северным сиянием. Третья – Элиста, большую часть населения которой составляют буддисты.
Также в список недооценённых городов России журнал Forbes включил Хабаровск и Псков.