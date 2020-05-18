FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 08:30
4
Печать

Северное сияние и буддисты: Forbes назвал самые недооценённые города России

Рейтинг самых недооценённых городов России составил один из журналистов американского издания Forbes.

Как передаёт 18 мая «Газета.Ru», на первом месте – «третья столица России» Екатеринбург, главной достопримечательностью которого является богатое культурное наследие, а одно из самых значительных исторических мест в городе – Храм на Крови.

На втором месте стоит Мурманск, куда можно приезжать, чтобы полюбоваться северным сиянием. Третья – Элиста, большую часть населения которой составляют буддисты.

Также в список недооценённых городов России журнал Forbes включил Хабаровск и Псков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Алекс81
Странный список, на мой взгляд. С таким же успехом можно было указать любой другой город: Иркутск, Владивосток, Самара, Ижевск...
А в целом, соглашусь с Алексом000, что кроме пары-тройки достопримечательностей смотреть не на что и делать нечего.
Alex000
Проблема кроется в том, что помимо одной-двух интересностей, нету ничего. Нет нормальной инфраструктуры, нормальных отелей и нормального общепита _за вменяемые деньги_, пристойных развлекательных центров и прочих мест притяжения, и т.п.

Общий внешний вид / атмосфера российских городов - тоже не из лучших, дальше "специально отведённых мест", куда предполагается ходить туристам (да, они поедут, и будут неделю ходить только туда), в основном бардак и разруха, взглянуть не на что. Нервное бедное население и постоянный риск вляпаться в приключения (хорошо если только финансовые). Климат летом терпим, но в целом не добавляет интереса (юг в расчёт не берём).

Т.е. съездить на что-то конкретное посмотреть да, можно, но это поездка "одним днём", дальше в российских городах делать решительно нечего.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний