Северное сияние и буддисты: Forbes назвал самые недооценённые города России

Рейтинг самых недооценённых городов России составил один из журналистов американского издания Forbes.

Как передаёт 18 мая «Газета.Ru», на первом месте – «третья столица России» Екатеринбург, главной достопримечательностью которого является богатое культурное наследие, а одно из самых значительных исторических мест в городе – Храм на Крови.

На втором месте стоит Мурманск, куда можно приезжать, чтобы полюбоваться северным сиянием. Третья – Элиста, большую часть населения которой составляют буддисты.