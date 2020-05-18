Фудзияму закрыли для туристов на весь год из-за коронавируса

Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для альпинистов до конца года, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Как сообщает 18 мая «Интекфакс», власти префектуры Сидзуока, отвечающей за доступ к трем из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили , что не откроют ни одного из путей для восхождения на главный пик страны.



Чуть ранее еще одна центральная японская префектура Яманаси сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы.



Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.

