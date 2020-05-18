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18.05.2020 08:07
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Фудзияму закрыли для туристов на весь год из-за коронавируса

Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для альпинистов до конца года, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Как сообщает 18 мая «Интекфакс», власти префектуры Сидзуока, отвечающей за доступ к трем из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили , что не откроют ни одного из путей для восхождения на главный пик страны.

Чуть ранее еще одна центральная японская префектура Яманаси сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы.

Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.

Все четыре маршрута будут закрыты в сезон восхождения впервые с 1960 года.

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
Какой коварный вирус живет на горе и пугает людей
Modest_5e4ce41f7533b
Это большая беда. Теперь созерцающему будет лезть в голову мысль о закрытой Фудзияме.
zlopopik
Так вот откуда берётся короновирус - из Фудзиямы.
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