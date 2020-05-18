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18.05.2020 07:43
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На Чукотке населению будут бесплатно раздавать маски в транспорте и торговых центрах

На Чукотке будут бесплатно раздавать населению маски. Средства защиты можно будет получить в аэропортах, больницах и торговых центрах, сообщил губернатор региона Роман Копин.

«Создаём важное условие - маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Продолжим обеспечивать ими школы и детские сады. Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них - именно безвозмездная защита жителей. С понедельника Чукотская окружная больница начнёт распределять маски по организациям и предприятиям», - написал он в Instagram.

При этом маски будут продаваться и в аптеках.

Ранее Роман Копин сообщил, что тысячи масок, респираторов, быстрых тестов, костюмов и «партию одного из лучших препаратов для лечения COVID-19» передал региону Роман Абрамович.

На Чукотке зафиксировано 56 случаев коронавируса. Ограничительные меры в регионе продлили до 31 мая.

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Комментарии (4)

SNOW
Ай да Абрамович! Никто не знает чем лечить вирус, а он уже передал своим «партию одного из лучших препаратов для лечения COVID-19». Судя по формулировке, у него вообще несколько вариантов чудо-таблеток есть.
你好你好
Вот вся страна и ждет в каждом регионе своего Романа Абрамовича, который бесплатно раздаст маски и прочие бонусы жизни, а Роман Аркадьевич такой один. Поэтому, ребятки, о себе нужно заботиться самостоятельно, волшебства не случится...
Modest_5e4ce41f7533b
А чукча в тундре маска ждать.
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