На Чукотке населению будут бесплатно раздавать маски в транспорте и торговых центрах

На Чукотке будут бесплатно раздавать населению маски. Средства защиты можно будет получить в аэропортах, больницах и торговых центрах, сообщил губернатор региона Роман Копин.



«Создаём важное условие - маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Продолжим обеспечивать ими школы и детские сады. Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них - именно безвозмездная защита жителей. С понедельника Чукотская окружная больница начнёт распределять маски по организациям и предприятиям», - написал он в Instagram.

