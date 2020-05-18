На Чукотке населению будут бесплатно раздавать маски в транспорте и торговых центрах
На Чукотке будут бесплатно раздавать населению маски. Средства защиты можно будет получить в аэропортах, больницах и торговых центрах, сообщил губернатор региона Роман Копин.
«Создаём важное условие - маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Продолжим обеспечивать ими школы и детские сады. Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них - именно безвозмездная защита жителей. С понедельника Чукотская окружная больница начнёт распределять маски по организациям и предприятиям», - написал он в Instagram.
При этом маски будут продаваться и в аптеках.
Ранее Роман Копин сообщил, что тысячи масок, респираторов, быстрых тестов, костюмов и «партию одного из лучших препаратов для лечения COVID-19» передал региону Роман Абрамович.
На Чукотке зафиксировано 56 случаев коронавируса. Ограничительные меры в регионе продлили до 31 мая.