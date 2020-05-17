Кадыров велел уволить медиков, которые жаловались на нехватку СИЗ. «И как она может жить в обществе?»
На заседании правительства Чеченской республики ее глава Рамзан Кадыров заявил, что уличенные в провокациях работники больницы в Гудермесском районе должны быть уволены. В республике, где к 17 мая по официальным данным 943 человека заразились коронавирусом, средств индивидуальной защиты с избытком.
Репортаж с заседания, на котором высказался глава республики, опубликовал тот же телеканал «Грозный», который ранее в 23-минутном ролике рассказал про медиков-провокаторов. В сюжете описывалась история, когда сотрудницы больницы в голосовых сообщениях пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты для работы с коронавирусными больными, но, как следует из материала ЧГТРК, никто из них к процессу даже не приступал, а больница практически завалена масками и прочим необходимым. Жива и не больна коронавирусом оказалась и врач, которую героини ролика «записали» в жертвы COVID-19.
Частично репортаж посмотрели с «айфона» Кадырова на заседании все присутствующие. Глава ЧР сказал что «провокаторы» должны быть уволены и задался вопросом, как сообщившая о смерти врача женщина «может жить в обществе». В республике всего хватает, и чеченцы готовы делиться с другими регионами, подчеркнул он.
Глава больницы, который не информировал своих подчиненных о наличии всего необходимого, также будет снят с должности и «переведен на другую работу».