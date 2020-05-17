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17.05.2020 22:08
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Кадыров велел уволить медиков, которые жаловались на нехватку СИЗ. «И как она может жить в обществе?»

На заседании правительства Чеченской республики ее глава Рамзан Кадыров заявил, что уличенные в провокациях работники больницы в Гудермесском районе должны быть уволены. В республике, где к 17 мая по официальным данным 943 человека заразились коронавирусом, средств индивидуальной защиты с избытком.

Репортаж с заседания, на котором высказался глава республики, опубликовал тот же телеканал «Грозный», который ранее в 23-минутном ролике рассказал про медиков-провокаторов. В сюжете описывалась история, когда сотрудницы больницы в голосовых сообщениях пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты для работы с коронавирусными больными, но, как следует из материала ЧГТРК, никто из них к процессу даже не приступал, а больница практически завалена масками и прочим необходимым. Жива и не больна коронавирусом оказалась и врач, которую героини ролика «записали» в жертвы COVID-19.

Частично репортаж посмотрели с «айфона» Кадырова на заседании все присутствующие. Глава ЧР сказал что «провокаторы» должны быть уволены и задался вопросом, как сообщившая о смерти врача женщина «может жить в обществе». В республике всего хватает, и чеченцы готовы делиться с другими регионами, подчеркнул он.

Глава больницы, который не информировал своих подчиненных о наличии всего необходимого, также будет снят с должности и «переведен на другую работу».

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Комментарии (13)

ussr_5e4d4b41561db
врачи итак за копейки пашут сутками, не жалея себя, исполняя данную клятву Гиппократа.... чувствую скоро многие из этого "чудесного" региона уедут туда, где поспокойнее.. будут лечиться или самостоятельно по учебникам, или прикладывать подорожник...
SanNik
Можно похлопать Кадырову.
Не то чтобы я недоюбливал чеченцев, но увольнять в момент эпидемии врачей может только самый отмороженный идиот с 8 классами образования - кто людей то лечить будет?
Ну и чеченцы - гордые борцы, которые воевали с российскими войсками - сами умрут от эпидемии. если еще и Кадырова вирус прихватит - то вообще можно вирусу памятник ставить за героизм.
Средневековый чурбан
alex-un
А может будет лучше если Путин наконец-то уволит за утрату доверия самого героя России Рамзана? Ведь следующим шагом зарвавшегося главы Чечни вполне может стать приказ расстрелять пожаловавшихся медиков.
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