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17.05.2020 18:12
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Успеть к утру. Белоусов поручил министерствам до 18 мая предложить, как облегчить жизнь медучреждений, безработных и студентов с детьми

Минздрав РФ до 18 мая должен предложить, как сократить проверки и отчетность медицинских организаций, работающих с зараженными коронавирусом пациентами и с теми, у кого этот диагноз подозревают. Такое поручение дал исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов, передает 17 мая «Интерфакс».

Кроме того, Минтруду и Минфину поручено разработать предложения об изменениях в законодательство РФ, предусматривающих увеличение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, в том числе студентам. Также Минтруд, Минэкономразвития и Минфин должны до 18 мая представить комплекс мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда и по дополнительной поддержке граждан, которые остались без работы или находятся под угрозой увольнения.

Поручения были даны в соответствии с решениями, принятыми на совещании Владимира Путина с ключевыми чиновниками страны 11 мая.

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Комментарии (8)

krasnonosov
Предлагаю совместить парад Победы и Пасху, выстроиться в единую колонну и всё это отметить в день голосования за обнуление сказочного.
guess
Скорее сворачивать весь этот цирк шапито с вирусом, новоявленных министров прилюдно наказать. Тех, кто методично оптимизировал (читай - разрушал) медицину, объявить врагами народа. Снимать ограничения, начинать работать.
КириллП
Интересно, а когда он это предложил? Сразу после поручения президента или подождал до воскресенья? В тексте новости этот момент как-то... обойден.
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