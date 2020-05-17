Успеть к утру. Белоусов поручил министерствам до 18 мая предложить, как облегчить жизнь медучреждений, безработных и студентов с детьми

Минздрав РФ до 18 мая должен предложить, как сократить проверки и отчетность медицинских организаций, работающих с зараженными коронавирусом пациентами и с теми, у кого этот диагноз подозревают. Такое поручение дал исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов, передает 17 мая «Интерфакс».



Кроме того, Минтруду и Минфину поручено разработать предложения об изменениях в законодательство РФ, предусматривающих увеличение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, в том числе студентам. Также Минтруд, Минэкономразвития и Минфин должны до 18 мая представить комплекс мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда и по дополнительной поддержке граждан, которые остались без работы или находятся под угрозой увольнения.

