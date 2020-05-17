Минздрав Дагестана: Не все 40 медиков, о которых говорил глава ведомства, умерли от коронавируса и пневмонии

С начала пандемии коронавируса в Дагестане скончались 40 медицинских работников, как и говорил ранее глава Минздрава республики. Однако «не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы», — заявили 17 мая в министерстве.



При этом диагнозы называть не стали. В Минздраве уточнили, что речь идет не только о врачах, но также о среднем и младшем медперсонале.



«Анализ показал, что вследствие быстрого и массового распространения ковид-инфекции среди населения зарегистрировано немало случаев инфицирования медиков и от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий. Все контактные лица, в том числе медики, были госпитализированы или взяты на карантин», — подчеркнули в дагестанском Минздраве.

