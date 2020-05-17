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17.05.2020 16:51
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Минздрав Дагестана: Не все 40 медиков, о которых говорил глава ведомства, умерли от коронавируса и пневмонии

С начала пандемии коронавируса в Дагестане скончались 40 медицинских работников, как и говорил ранее глава Минздрава республики. Однако «не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы», — заявили 17 мая в министерстве.

При этом диагнозы называть не стали. В Минздраве уточнили, что речь идет не только о врачах, но также о среднем и младшем медперсонале.

«Анализ показал, что вследствие быстрого и массового распространения ковид-инфекции среди населения зарегистрировано немало случаев инфицирования медиков и от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий. Все контактные лица, в том числе медики, были госпитализированы или взяты на карантин», — подчеркнули в дагестанском Минздраве.

Напомним, ранее министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову заявил, что от COVID-19 и пневмонии скончались более 40 врачей. При этом, по официальным данным на сайте «стопкоронавирус.рф,» на 17 мая в Дагестане от коронавируса умерли всего 29 человек.

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Комментарии (4)

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VKuser152997575
"Один из принципов, который люди должны приобретать с жизненным опытом, это презумпция лживости властей РФ. Всё, что говорят власти РФ, – брехня, пока не будет доказано обратное"(с)
EveReady
Министр здравоохранения проговорился о реальных цифрах. Хана карьере,это без вариантов. Особенно уныло смотрится попытка "петлять" в стиле современного чиновничества: "вы меня не так поняли", "я не о хотел сказать", "слова вырваны из контекста" и пр. Когда сам себя подвел к яме, то лучший вариант - стоять на своем до конца, имхо. Так хоть достоинство сохранишь.
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