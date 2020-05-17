За сутки в Петербурге обокрали больше десятка заправок. Типичный похититель — белый «Солярис» с подложными номерами
Одиннадцать раз за сутки в полицию обращались сотрудники петербургских АЗС с сообщениями о водителях, которые не стали платить за топливо. Большинство из них ездят на машинах с подложными номерами.
Об этих случаях «Фонтанке» стало известно 17 мая. Днем накануне на Замшиной улице белый «Солярис» заправил 30 литров на «Лукойле» и не заплатил. Оказалось, что номера на нем от черного «Мондео». Чуть позже на эту же заправку приехал такой же белый автомобиль и увез бензина более чем на две тысячи рублей.
Около 11 утра в Шушарах водитель на неустановленной машине с крадеными номерами залил в бак бензина на 2371 рубль, платить не стал. На Литовской улице «Фольксваген» увез почти 40 литров, номера оказались от «Шкоды». На Шафировском очередной белый «Солярис» в два часа дня обокрал заправку «Серкл кей», ущерб в 1619 рублей. Номера зарегистрированы на синий BMW.
«Фаэтон» на Объездном шоссе оставил без положенной выручки водитель «Форда Эксплорер». Он залил почти 70 литров и уехал на машине с нечитаемыми номерами.
«ГАЗель» заправилась на 2200, обманув сотрудников АЗС на Декабристов. Никаких сведений о номере машины найти не удалось.
Рекорд по сумме поставил еще один белый «Солярис», на этот раз на Пискаревском. Он залил 143 литра, не заплатил чуть больше шести тысяч рублей. Номер числится за оранжевым «Ниссаном».
На соседней заправке петербуржец уехал, не заплатив 402 рубля. Его личность удалось установить по номеру машины.
На одну и ту же заправку, «Лукойл» на Полюстровском, «Гольф» и «Лада» приехали уже ночью 17 мая. Один заправился на 857 рублей, второй на 200. Номер «Гольфа» числится за «Корсой», ВАЗ приехал и вовсе без номеров.
Еще троих автомобилистов за сутки нашли как подозреваемых в увозе топлива. Один уже давно с заправщиками расплатился, но его машину не сняли с розыска, второй попался на площади Победы, без оплаты бензина с АЗС он уехал в начале февраля.
На Передовиков сотрудникам дорожной полиции попался водитель на белом «Солярисе», который уехал без оплаты с «Шелл» на Хасанской 13 мая. В машине нашли чужой паспорт, рамки от номеров и пять двадцатилитровых канистр с бензином. За рулем был 31-летний дагестанец.
Увоз топлива с заправок в ежедневном масштабе был зафиксирован в Петербурге в марте 2018 года, когда начал дорожать бензин. Как тогда писала «Фонтанка», речь шла о 5–6 кражах в день. Если судить по статистике за 17 мая, за два года масштабы выросли вдвое.