За сутки в Петербурге обокрали больше десятка заправок. Типичный похититель — белый «Солярис» с подложными номерами

Одиннадцать раз за сутки в полицию обращались сотрудники петербургских АЗС с сообщениями о водителях, которые не стали платить за топливо. Большинство из них ездят на машинах с подложными номерами.

Об этих случаях «Фонтанке» стало известно 17 мая. Днем накануне на Замшиной улице белый «Солярис» заправил 30 литров на «Лукойле» и не заплатил. Оказалось, что номера на нем от черного «Мондео». Чуть позже на эту же заправку приехал такой же белый автомобиль и увез бензина более чем на две тысячи рублей.



Около 11 утра в Шушарах водитель на неустановленной машине с крадеными номерами залил в бак бензина на 2371 рубль, платить не стал. На Литовской улице «Фольксваген» увез почти 40 литров, номера оказались от «Шкоды». На Шафировском очередной белый «Солярис» в два часа дня обокрал заправку «Серкл кей», ущерб в 1619 рублей. Номера зарегистрированы на синий BMW. «Фаэтон» на Объездном шоссе оставил без положенной выручки водитель «Форда Эксплорер». Он залил почти 70 литров и уехал на машине с нечитаемыми номерами.

«ГАЗель» заправилась на 2200, обманув сотрудников АЗС на Декабристов. Никаких сведений о номере машины найти не удалось.

Рекорд по сумме поставил еще один белый «Солярис», на этот раз на Пискаревском. Он залил 143 литра, не заплатил чуть больше шести тысяч рублей. Номер числится за оранжевым «Ниссаном».

На соседней заправке петербуржец уехал, не заплатив 402 рубля. Его личность удалось установить по номеру машины.

На одну и ту же заправку, «Лукойл» на Полюстровском, «Гольф» и «Лада» приехали уже ночью 17 мая. Один заправился на 857 рублей, второй на 200. Номер «Гольфа» числится за «Корсой», ВАЗ приехал и вовсе без номеров.

