Минобрнауки может увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2020 году

Министерство образования и науки может выделить дополнительные бюджетные места в некоторых российских вузах. Об этом 17 мая в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава ведомства Валерий Фальков.



Он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. При этом уже с 2021 года точно планируется увеличивать количество бюджетных мест.



«Ну, а со следующего года... будет существенное увеличение ежегодно до 2024 года. На это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест», — пояснил Фальков (цитата по РБК).

