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17.05.2020 14:17
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Минобрнауки может увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2020 году

Министерство образования и науки может выделить дополнительные бюджетные места в некоторых российских вузах. Об этом 17 мая в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. При этом уже с 2021 года точно планируется увеличивать количество бюджетных мест.

«Ну, а со следующего года... будет существенное увеличение ежегодно до 2024 года. На это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест», — пояснил Фальков (цитата по РБК).

Он также заявил, что стоимость обучения в вузах в этом году должна сохраниться на уровне 2019-го. Кроме того, министерство рекомендует предоставлять студентам максимальные рассрочки.

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Комментарии (4)

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