Ведущий пульмонолог КНР: Китай ждет вторая волна пандемии коронавируса, а на создание вакцины могут уйти годы

В Китае все более серьезной становится опасность второй волны пандемии коронавируса. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу CNN 17 мая рассказал руководитель специальной комиссии по борьбе с коронавирусом Госкомздрава КНР, старший медицинский советник китайского правительства Чжун Наньшань. При этом доктор Чжун отметил, что на создание надежной вакцины против COVID-2019 могут уйти годы.

В Китае, который официально объявил о том, что пик пандемии в стране удалось подавить, постепенно снимаются карантинные ограничения, начинают работать школы и фабрики. Тем не менее Чжун Наньшань сообщил, что в последние недели в стране зафиксированы новые массовые заражения коронавирусом, в частности в Ухане, а также в северо-восточных провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. «Большинство... китайцев в настоящее время все еще подвержены инфекции Covid-19 из-за отсутствия иммунитета, — сказал доктор Чжун. — Ситуация в Китае, на мой взгляд, не лучше, чем в зарубежных странах».



По данным Всемирной организации здравоохранения, три американские компании уже тестируют свои вакцины против коронавируса на людях. По словам Чжун Наньшаня, клинические испытания проходят три китайские вакцины, однако на поиски «идеальной формулы», вероятно, уйдут «годы». «Пока рано делать какие-либо выводы о том, какая вакцина подходит для этого вида коронавируса... поэтому я предполагаю, что создание окончательного варианта вакцины займет гораздо больше времени, чем считалось ранее», — сказал он.

Чжун также опроверг теорию Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что вирус был искусственно создан в лаборатории в Ухане. Доктор подчеркнул, что ведущий вирусолог из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли является его близким другом и они неоднократно обсуждали версию о лабораторном происхождении нового коронавируса и его случайной утечке. «Она сказала, что это совершенная чепуха, она никогда не делала ничего подобного, — сказал Чжун. — Исходя из возможностей оборудования и специалистов, они не способны были создать искусственный вирус».

