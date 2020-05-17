Глава Минобрнауки: 77% вузов сохранили госэкзамен для итоговой аттестации. Остальные обойдутся без него

77% российских вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен для итоговой аттестации, остальные от экзамена отказались. Об этом 17 мая в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.



«77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов — как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа — как единственную форму государственной итоговой аттестации. Закон такое право предоставляет вузам», — подчеркнул Фальков (цитата по РИА «Новости»).

