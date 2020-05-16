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16.05.2020 18:56
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СКА усилился двукратным обладателем Кубка Гагарина из «Металлурга»

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Евгением Тимкиным. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Ранее хоккеист выступал в магнитогорском «Металлурге». В петербургский клуб форвард перешел в качестве свободного агента.

Евгений Тимкин играл за «Авангард», «Витязь» и магнитогорский «Металлург». Двукратный обладатель Кубка Гагарина. Участник Еврохоккейтура в составе сборной России. В КХЛ провел 625 матчей и набрал 150 (79+71) очков.

Ранее СКА обменял в «Амур» нападающего Сергея Плотникова.

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