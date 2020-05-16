Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Евгением Тимкиным. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Тимкин - в СКА!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 16, 2020
Приветствуем нашего по-настоящему мощного (197 см, 98 кг) новичка!
Подробнее: https://t.co/dseTBzov9d pic.twitter.com/zuCj8MaCco
Ранее хоккеист выступал в магнитогорском «Металлурге». В петербургский клуб форвард перешел в качестве свободного агента.
Евгений Тимкин играл за «Авангард», «Витязь» и магнитогорский «Металлург». Двукратный обладатель Кубка Гагарина. Участник Еврохоккейтура в составе сборной России. В КХЛ провел 625 матчей и набрал 150 (79+71) очков.
Ранее СКА обменял в «Амур» нападающего Сергея Плотникова.