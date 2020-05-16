Оперативную съемку из Самары, Волгограда, Ульяновска и Перми, где были задержаны четверо подозреваемых в реабилитации нацизма «шутников», показал Следственный комитет 16 мая. Компьютеры и телефоны уносили в мусорных пакетах.

Судя по кадрам, почти все мужчины, которые разместили фотографии нацистов на сайте «Бессмертный полк — онлайн», признают свою вину и раскаиваются. По их словам, размещали изображения они «с целью шутки» и соглашаются, что она «не удалась».



У задержанного в Перми Даниила Симонова, а судя по внешнему виду он — самый молодой из подозреваемых, оперативник несколько раз спросил, знает ли он, кто на изображении, показывая фотографию Андрея Власова. Юноша кивал и отвечал уверенно: «предатель». Андрей Шабанов из Самары, судя по видео, на сайте акции разместил фотографию Адольфа Гитлера, подписав ее другой фамилией.

