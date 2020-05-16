FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
16.05.2020 17:10
17
Печать

«С целью шутки, которая не удалась». Следком показал видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма

Оперативную съемку из Самары, Волгограда, Ульяновска и Перми, где были задержаны четверо подозреваемых в реабилитации нацизма «шутников», показал Следственный комитет 16 мая. Компьютеры и телефоны уносили в мусорных пакетах.

Судя по кадрам, почти все мужчины, которые разместили фотографии нацистов на сайте «Бессмертный полк — онлайн», признают свою вину и раскаиваются. По их словам, размещали изображения они «с целью шутки» и соглашаются, что она «не удалась».

У задержанного в Перми Даниила Симонова, а судя по внешнему виду он — самый молодой из подозреваемых, оперативник несколько раз спросил, знает ли он, кто на изображении, показывая фотографию Андрея Власова. Юноша кивал и отвечал уверенно: «предатель». Андрей Шабанов из Самары, судя по видео, на сайте акции разместил фотографию Адольфа Гитлера, подписав ее другой фамилией.

На обысках во всех регионах оперативники изъяли компьютеры и прочую технику, упаковывая ее в мусорные мешки.

Как сообщалось ранее, среди подозреваемых также Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. СК добавляет, что установлены и другие эпизоды «аналогичных преступлений». Причастных нашли на Украине и в Эстонии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (17)

Mozg
Надо во время годовщины бородинского сражения всех реставраторов, которые изображают французов, в лагеря сослать.
Modest_5e4ce41f7533b
Это почти средневековая дикость, когда наказывают за то, что не той тряпкой размахивал, не то слово сказал, не те мысли думал, не те картинки рисовал. В моем детстве на редком заборе свастики не было и появлялись они сразу после показа очередного фильма про войну. Мальчишки рисовали в ходе той же игры в войну и никого это не бесило. Фронтовики так ретиво память о войне не оберегали, как за это взялись чинуши.
izhak
Точно так же могли бы признаться в том, что копают туннель под Кремль по заданию финской, японской и эквадорской разведок, чтобы взорвать товарища Сталина.

Это не просто показуха, это показательное исполнение показухи. Люди, которые в этом участвуют, и троцкистов-вредителей найдут, если начальство прикажет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний