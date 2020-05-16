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16.05.2020 16:35
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Минтранс: Пассажиропоток на железной дороге упал более чем на 70 %. Надеемся на восстановление осенью

Пассажиропоток на железнодорожном транспорте упал в пригородном сообщении на 71 %, в дальнем следовании — на 74 % по сравнению с прошлым годом. Как пишет 16 мая ТАСС, об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

При этом, по его словам, восстановиться пассажиропоток может уже осенью, если в России не произойдет второй вспышки заболевания коронавирусом.

«Вопрос, как мы будем выходить из карантина, как это будет быстро и будет ли вторая или третья волна эпидемии. Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время, я думаю, если мы будем выходить как запланировано, не будет [второй] волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток», — подчеркнул Токарев.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Абаждите. Не далее как 5 лет тому как ровно то-же ведомство верещало на каждом угле, что, дескать, пассажирские перевозки вусмерть убыточне и поэтому в РЖД нужно вкачивать олимпиарды.
Исходя из всего вышеизложенного я не понял - почему чатлане не радуются? Убыточность ведь снизилась.
Alex000
С учётом реалий правильнее может быть "надеемся на восстановление никогда"...
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