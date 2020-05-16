Минтранс: Пассажиропоток на железной дороге упал более чем на 70 %. Надеемся на восстановление осенью

Пассажиропоток на железнодорожном транспорте упал в пригородном сообщении на 71 % , в дальнем следовании — на 74 % по сравнению с прошлым годом. Как пишет 16 мая ТАСС, об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.



При этом, по его словам, восстановиться пассажиропоток может уже осенью, если в России не произойдет второй вспышки заболевания коронавирусом.



«Вопрос, как мы будем выходить из карантина, как это будет быстро и будет ли вторая или третья волна эпидемии. Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время, я думаю, если мы будем выходить как запланировано, не будет [второй] волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток», — подчеркнул Токарев.

