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16.05.2020 14:59
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«Культурный код города». Петербуржцы просят установить скульптуру «Старушка с собачкой» в память о Романе Шустрове

Петербуржцы смогут почтить память о скульпторе Романе Шустрове, скончавшемся недавно в Мариинской больнице, установкой его работы «Старушка с собачкой». Призыв проголосовать за нее на сайте всероссийского конкурса по созданию новых достопримечательностей «Культслед» опубликовала в Facebook директор кукольной галереи «ВахтановЪ» Ирина Мызина.

Скульптура «представляет собой настоящий символ, культурный код города: интеллигентную старушку с томиком стихов под мышкой и с собачкой на поводке», — объясняет она. Ее предлагают установить в сквере на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка.

16 мая — последний день голосования. На момент публикации за «Старушку с собачкой» проголосовало 1148 человек.

Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела» — ставшую знаменитой скульптуру в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке, скончался 14 мая в Мариинской больнице. Ранее СМИ сообщали о заболевании скульптора двухсторонней пневмонией.

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