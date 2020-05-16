Петербуржцы смогут почтить память о скульпторе Романе Шустрове, скончавшемся недавно в Мариинской больнице, установкой его работы «Старушка с собачкой». Призыв проголосовать за нее на сайте всероссийского конкурса по созданию новых достопримечательностей «Культслед» опубликовала в Facebook директор кукольной галереи «ВахтановЪ» Ирина Мызина.

Скульптура «представляет собой настоящий символ, культурный код города: интеллигентную старушку с томиком стихов под мышкой и с собачкой на поводке», — объясняет она. Ее предлагают установить в сквере на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка.