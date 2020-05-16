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16.05.2020 13:46
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Следователи установили четверых подозреваемых в реабилитации нацизма на сайтах «Бессмертного полка»

Следователи установили личности четверых людей, подозреваемых в размещении на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографий нацистов. Об этом 16 мая сообщили в ГСУ СК РФ.

По версии следствия, реабилитацией нацизма занимались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. «В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи», — рассказали в СК.

Следователи установили, что все подозреваемые состояли в одних сообществах в соцсетях. Кроме того, Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за «преступление экстремистского характера» (в СК не уточнили какое) и кражу.

При этом следователи установили и другие эпизоды «аналогичных преступлений», среди причастных к ним, по мнению СК, — граждане иностранных государств (в том числе Украины и Эстонии).

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Комментарии (15)

hmjo
А чего они также быстро не могут отследить лжеминеров, которые снова проснулись?
VF812
накажут их и в общем правильно... помнится, клушка какая-то про перемещение войск родственникам названила, теперь никто не не звонит
PROM
пусть посидят и подумают
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