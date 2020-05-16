"Нам ловить нечего, сдаёмся". Глава Роскосмоса отозвался на "супер-пупер-ракету" Дональда Трампа
Глава Роскосмоса, в недавнем прошлом вице-премьер РФ, доктор философии и доктор технических наук, профессиональный журналист Дмитрий Рогозин откликнулся на слова президента США о "супер-пупер-ракетах", летящих в 17 раз быстрее нынешних.
Своими мыслями по этому поводу "главный по космосу" в России поделился в Твиттере.
"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего, - написал Рогозин - Сдаемся.!". Орфография и пунктуация автора сохранены.
Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkH— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020
Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся !
Напомним, 15 мая президент США в Овальном доме на церемонии вручения знамени Военно-космическим силам США заявил о том, что в его стране разрабатывается самая быстрая в мире ракета-носитель.
Стоит отметить, что Дмитрий Рогозин уже не в первый раз подшучивает над "успехами" космической отрасли США. Помимо комментариев к полётам носителей Илона Маска, глава Роскосмоса, в те годы вице-премьер РФ - после введения санкций США в 2014 году против РФ предложил НАСА отправлять на международную космическую станцию своих астронавтов не на российских "СОюзах", а на батуте.