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16.05.2020 00:38
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"Нам ловить нечего, сдаёмся". Глава Роскосмоса отозвался на "супер-пупер-ракету" Дональда Трампа

Глава Роскосмоса, в недавнем прошлом вице-премьер РФ, доктор философии и доктор технических наук, профессиональный журналист Дмитрий Рогозин откликнулся на слова президента США о "супер-пупер-ракетах", летящих в 17 раз быстрее нынешних.

Своими мыслями по этому поводу "главный по космосу" в России поделился в Твиттере.

"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего, - написал Рогозин - Сдаемся.!". Орфография и пунктуация автора сохранены.

Напомним, 15 мая президент США в Овальном доме на церемонии вручения знамени Военно-космическим силам США заявил о том, что в его стране разрабатывается самая быстрая в мире ракета-носитель.

Стоит отметить, что Дмитрий Рогозин уже не в первый раз подшучивает над "успехами" космической отрасли США. Помимо комментариев к полётам носителей Илона Маска, глава Роскосмоса, в те годы вице-премьер РФ - после введения санкций США в 2014 году против РФ предложил НАСА отправлять на международную космическую станцию своих астронавтов не на российских "СОюзах", а на батуте.

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Комментарии (5)

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"Глава Роскосмоса, в недавнем прошлом вице-премьер РФ, доктор философии и доктор технических наук, профессиональный журналист Дмитрий Рогозин".
За этот троллинг 5 баллов Фонтанке!
W Bons
Кац предлагает сдаться
Djnyana
Даже не знаю с чем сравнить.., ну скажем так: сидят в песочнице два мальчика одного возраста(это важно, хотя возраст и опыт у них - абсолютно разный), и меряются.. - Папами; у одного Папа.. - как и всегда бывает - безумец, раз уж женился, а у другого.. - вообще нету Папы) Так вот, Народ, в хорошем смысле слова, в этих гнусных США, походу - есть! А у нас, в России, походу - нетути! Грусть.. Тоска.. Печаль.. зачем мы.. такие, Да что же мы за.. люди такие.. Да.. фигня. Вру я фсё..)
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