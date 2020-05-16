"Нам ловить нечего, сдаёмся". Глава Роскосмоса отозвался на "супер-пупер-ракету" Дональда Трампа

Глава Роскосмоса, в недавнем прошлом вице-премьер РФ, доктор философии и доктор технических наук, профессиональный журналист Дмитрий Рогозин откликнулся на слова президента США о "супер-пупер-ракетах", летящих в 17 раз быстрее нынешних.

Своими мыслями по этому поводу "главный по космосу" в России поделился в Твиттере.

"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего, - написал Рогозин - Сдаемся.!". Орфография и пунктуация автора сохранены.

