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15.05.2020 23:09
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КХЛ назвала пресс-службу ХК СКА лучшей в лиге. Петербуржцы победили еще в четырех номинациях

Континентальная хоккейная лига назвала лучшие клубы по маркетингу и коммуникациям за сезон 2019/20. Петербургский СКА победил в пяти номинациях.

Армейцы с Невы выиграли в номинациях «Лучшее предматчевое шоу», «Лучшая лицензионная программа», «Лучший новостной блок сайта», «Лучший клубный фотограф» и «Лучшая пресс-служба».

Другие победители:

«Лучшая спонсорская активация в течение сезона» — ХК «Динамо» (Минск);

«Лучшая спонсорская активация в день матча» — ХК «Динамо» (Минск);

«Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом» — ХК «Авангард» (Омск);

«Лучший клуб по работе со зрителями на домашних матчах» — ХК «Динамо» (Рига) и ХК «Авангард» (Омск);

«Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день» — ХК «Трактор» (Челябинск);

«Лучший интернет-сайт» — ХК «Ак Барс» (Казань);

«Лучшее взаимодействие со СМИ» — ХК «Авангард» (Омск);

«Лучшая работа в социальных сетях» — ХК «Ак Барс» (Казань);

«Лучший ситуативный маркетинг» — ХК «Ак Барс» (Казань);

«Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день» — ХК «Динамо» (Минск);

«Лучший клуб по работе со зрителями на домашних матчах» — ХК «Крылья Советов» (Москва).

Напомним, что чемпионат КХЛ был завершен досрочном из-за эпидемии коронавируса. Лига решила не объявлять чемпиона.

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Комментарии (1)

#простолюдин-ловит зубами #шайбу
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5381d20ce57b00c1d82d57/5eb9737f9dbe95648c548578
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