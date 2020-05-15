КХЛ назвала пресс-службу ХК СКА лучшей в лиге. Петербуржцы победили еще в четырех номинациях
Континентальная хоккейная лига назвала лучшие клубы по маркетингу и коммуникациям за сезон 2019/20. Петербургский СКА победил в пяти номинациях.
Армейцы с Невы выиграли в номинациях «Лучшее предматчевое шоу», «Лучшая лицензионная программа», «Лучший новостной блок сайта», «Лучший клубный фотограф» и «Лучшая пресс-служба».
Другие победители:
«Лучшая спонсорская активация в течение сезона» — ХК «Динамо» (Минск);
«Лучшая спонсорская активация в день матча» — ХК «Динамо» (Минск);
«Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом» — ХК «Авангард» (Омск);
«Лучший клуб по работе со зрителями на домашних матчах» — ХК «Динамо» (Рига) и ХК «Авангард» (Омск);
«Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день» — ХК «Трактор» (Челябинск);
«Лучший интернет-сайт» — ХК «Ак Барс» (Казань);
«Лучшее взаимодействие со СМИ» — ХК «Авангард» (Омск);
«Лучшая работа в социальных сетях» — ХК «Ак Барс» (Казань);
«Лучший ситуативный маркетинг» — ХК «Ак Барс» (Казань);
«Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день» — ХК «Динамо» (Минск);
«Лучший клуб по работе со зрителями на домашних матчах» — ХК «Крылья Советов» (Москва).
Напомним, что чемпионат КХЛ был завершен досрочном из-за эпидемии коронавируса. Лига решила не объявлять чемпиона.