Украина ввела санкции против Эрмитажа. В ее список попали еще несколько десятков российских учреждений науки и культуры
Расположенный в Петербурге Государственный Эрмитаж и еще несколько десятков российских учреждений науки и культуры попали под санкции. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, пишет 15 мая «Интерфакс».
Согласно документу, санкции сроком на три года вводятся в отношении Московского государственного университета имени Ломоносова, Русского географического общества, Института археологии и Института истории материальной культуры РАН, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, а также ряда других научных и культурных организаций, в том числе связанных с археологией и расположенных на территории Москвы, Петербурга, Крыма и прочих субъектов РФ.
Вошедших в санкционный список ждут ограничительные меры, такие, как блокировка активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.