Украина ввела санкции против Эрмитажа. В ее список попали еще несколько десятков российских учреждений науки и культуры

Расположенный в Петербурге Государственный Эрмитаж и еще несколько десятков российских учреждений науки и культуры попали под санкции. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, пишет 15 мая «Интерфакс».



Согласно документу, санкции сроком на три года вводятся в отношении Московского государственного университета имени Ломоносова, Русского географического общества, Института археологии и Института истории материальной культуры РАН, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, а также ряда других научных и культурных организаций, в том числе связанных с археологией и расположенных на территории Москвы, Петербурга, Крыма и прочих субъектов РФ.

