РФ и Турция договорились снять ограничения для автоперевозчиков

Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автомобильных перевозчиков, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора главы Минтранса РФ Евгения Дитриха с его турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу, сообщает российское ведогмство вечером 15 мая.

Сообщается, что стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в обеих странах во время двусторонних перевозок.

«Была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», — передает пресс-служба Минтранса России.

11 мая Минтранс сообщал, что Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде в страну с 11 мая, если Анкара в течение дня не снимет аналогичные ограничения в отношении российских перевозчиков.



Ранее власти Турции ввели ряд ограничений на въезд иностранных автомобильных грузоперевозчиков. В частности, после 27 апреля водителям разрешили въезд только после подписания обязательства покинуть территорию Турции в течение 72 часов.

