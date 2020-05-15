Петербургские пожарные спасли с балкона собаку, о которой забыли хозяева. Сосед заснял неподдельную радость животного
Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу 15 мая спасли собаку, которая оказалась запертой на крошечном балконе. «Спецоперацию» на камеру смартфона снял сосед. Получилась трогательная история с хорошим концом.
Всё происходило в доме 222 по Московскому проспекту. Пожарные на подъемнике добрались до балкона, на котором, поджав хвост, скулила немецкая овчарка. Сперва один из сотрудников экстренной службы осторожно погладил животное и, видя, как оно радостно завиляло хвостом, перелез через ограждение и надел на пса поводок. После спасённый питомец отправился со своими героями в пожарную часть.