FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +10
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
15.05.2020 19:21
4
Печать

Петербургские пожарные спасли с балкона собаку, о которой забыли хозяева. Сосед заснял неподдельную радость животного

Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу 15 мая спасли собаку, которая оказалась запертой на крошечном балконе. «Спецоперацию» на камеру смартфона снял сосед. Получилась трогательная история с хорошим концом.

Всё происходило в доме 222 по Московскому проспекту. Пожарные на подъемнике добрались до балкона, на котором, поджав хвост, скулила немецкая овчарка. Сперва один из сотрудников экстренной службы осторожно погладил животное и, видя, как оно радостно завиляло хвостом, перелез через ограждение и надел на пса поводок. После спасённый питомец отправился со своими героями в пожарную часть.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

AlenaAnderson
А что с хозяином? Он жив вообще? Как можно собаку забыть?!
AGP
Спасибо неравнодушным людям!
hal9000
Собаки гостеприимные..я в будку к ним все время залезал..так они все время радовались что к ним в гости пришли..хотя наверно такой ход ,их немного шокировал
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний