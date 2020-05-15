Петербург вернулся к «двойке» по самоизоляции, но 6-балльные пробки пришли на час раньше
Индекс самоизоляции в Петербурге на 17:20 15 мая составил 2,1 балла. Столько же было в 10 утра.С 11 до 17 часов он был ниже «двойки», причем до минимальных петербургских 1,7 балла опустился раньше, чем в предыдущие дни.
Впервые до 1,7 балла индекс в Петербурге опустился 13 мая к часу дня, 14 мая наблюдалась та же картина. Однако сегодня показатель упал до минимума уже к полудню, хотя утром он снижался примерно теми же темпами, что и ранее.
На отметке в 1,7 балла индекс самоизоляции продержался три часа. В 15:00 было уже 1,8 балла, к 16:30 показатель подрос еще на 0,1 балла. К 12 часам индекс вернулся к двойке, а в 17:20 составил 2,1 балла.
Лидерами по самоизоляции среди городов миллионников с показателем в 2,4 балла стали Москва и Нижний Новгород. Петербург разделил второе место с Волгоградом, Самарой и Ростовом-на-Дону.
При этом 6-балльные пробки на дорогах Петербурга образовались раньше, чем ожидали аналитики. В 16:30 улицы были забиты на 5 баллов, и прогнозировали, что до пиковых 6 баллов пробки дорастут к 18 часам. Однако до 6 баллов они добрались уже в начале шестого часа вечера. Это на 2 балла больше, чем обычно в это время в пятницу. Дальше же загруженность дорог будет снижаться и, по прогнозам аналитиков, к 20 часам достигнут 3 баллов.